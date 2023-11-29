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華為預計明年上半年推出P70手機 知名分析師稱出貨量衝上1500萬支

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
華為Mate60 Pro銷售熱潮，引領大陸智慧手機市場復甦。美聯社
華為Mate60 Pro銷售熱潮，引領大陸智慧手機市場復甦。美聯社

大陸天風國際證券知名智慧手機分析師郭明錤在網上發文，表示華為預計在2024年上半年推出新款旗艦機型P70系列，包括P70、P70 Pro與Pro Art。受益於相機規格升級與麒麟晶片，他預估P70系列2024出貨量年增230%，至1,300到1500萬支。

快科技報導，華為P70系列將同時推出三個版本，預計搭載自研麒麟晶片，明年上半年登場。郭明錤指出，P70系列出貨量受益於相機規格升級（採用潛望長焦鏡頭），以及改用自主研發的麒麟晶片，因此會有顯著增長。

他表示，如果當前強勁的手機庫存回補需求可持續到明年上半年，P70系列的出貨量在2024年將強勁增長230%，至1,300萬到1,500萬支。

即使庫存回補需求在明年上半年放緩，P70系列的出貨量，也將增長150%，至1,000到1,200萬支。

先前有消息稱，華為P70系列的大陸國產化配件率將進一步提升，將採用自研的CMOS影像感測器，以擺脫對外部供應商的依賴。

華為的Mate 60 Pro是至今為止，大陸國產化率最高的手機，超過90%。不過日本商業調查公司Fomalhaut Techno Solutions，拆解華為於8月在大陸推出的高階機型Mate 60 Pro，仔細分析零件成本與來源後發現，大陸製造零件比例按金額計算達到47%，比3年前的機型Mate40 Pro，提高了18個百分點。

該項調查指出，Mate60 Pro零件中單價最高的OLED顯示器，供應商為京東方，前一代Mate40 Pro為南韓LG Display，此一改變對大陸國產化率的影響非常突出。

中原證券指出，華為Mate60 Pro銷售熱潮引領大陸智慧手機市場復甦。由於下游需求回暖，消費電子領域晶片設計公司今年第3季業績明顯復甦，隨著終端廠商庫存去化逐步完成及宏觀經濟環境改善，2024年全球智慧手機市場或許恢復增長，供應鏈廠商將延續復甦態勢。

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