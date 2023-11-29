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大陸長鑫存儲推出LPDDR5 首度採POP封裝技術晶片

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸晶片製造商長鑫存儲官網公布，推出採用層疊封裝（Package on Package）的最新LPDDR5系列產品。（長鑫存儲官網）
大陸晶片製造商長鑫存儲官網公布，推出採用層疊封裝（Package on Package）的最新LPDDR5系列產品。（長鑫存儲官網）

大陸晶片製造商長鑫存儲官網公布，推出採用層疊封裝（Package on Package）的最新LPDDR5系列產品，成為大陸首家推出自主研發生產的LPDDR5產品的品牌，實現了大陸市場零的突破。

經濟通通訊社報導，LPDDR5系列產品包括12Gb 的LPDDR5顆粒，POP封裝的12GB LPDDR5晶片及 DSC封裝的6GB LPDDR5 晶片。12GB LPDDR5 晶片目前已在大陸主流手機廠商小米、傳音等品牌機型上完成驗證。

與上一代LPDDR4相比，長鑫LPDDR5單一顆粒的容量和速率均提升50%，分別達12Gb和6400Mbps，同時功耗降低30%。

從產品應用和市場空間上看，LPDDR5晶片能夠為搭載的移動端電子設備，帶來更快的速度體驗和更低的功耗消耗。

LPDDR5是長鑫存儲面向中高階行動設備市場推出的產品，市場化落地將進一步完善長鑫存儲DRAM芯片的產品布局。

在中美科技戰下，長鑫存儲難以從國外取得先進的製造設備。為進一步加大研發投入和擴大產能，以及獲得更多資金支持，今年4月市場傳出，長鑫存儲計劃今年在上海科創板上市，不過至今沒有新的進展。

財聯社報導，南京證券發佈研報稱，從大陸半導體需求的週期反轉順序來看，射頻>存儲、CIS>類比>功率，目前大陸優質的射頻公司2023年下半年庫存已經消化到2021年上半年水準，接下來需求反轉會輪動到記憶類股，目前記憶類股近期已經出現漲價現象。

隨著下半年大陸手機品牌陸續推新以及iPhone15系列發布，上游出貨壓力將逐步緩解，存儲晶片調整週期尾聲將至，整個存儲市場將迎來拐點。

品牌 半導體

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