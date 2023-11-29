蟠龍抽水蓄能電站 試運行

大陸西南地區首座大型抽水蓄能電站—重慶蟠龍抽水蓄能電站首台機組，近日正式進入試運行。該機組由東方電氣集團東方電機有限公司（以下簡稱「東方電機」）研製供貨，並承擔整組啟動調試任務。

重慶蟠龍抽水蓄能電站，位於重慶市綦江區中峰鎮，電站總裝機容量1200兆瓦，東方電機將研製供貨4台300兆瓦抽水蓄能機組。其中，首台機組自2021年11月開始現場安裝；2022年5月蝸殼座環吊裝就位；2023年1月，轉輪和定子分別吊裝就位；3月轉子吊裝就位，7月機組所有部套安裝完成，10月機組首次拖動成功，11月順利進入試運行，各項運行參數優秀，進一步驗證了「德陽造」抽水蓄能機組系列化、模組化的設計製造水平。該項目建成後，將承擔重慶電力系統調峰、填谷等重要能源電力保供任務。

東方電機總部位於四川省德陽市，是大陸首個同時具備抽水蓄能機組研製和調試能力的發電設備製造企業。未來，東方電機將準確把握構建以新能源為主體的新型電力系統對抽水蓄能產業發展的新要求，研製更多優質抽水蓄能機組，打造更多抽水蓄能標杆項目，推動能源低碳安全高效利用。