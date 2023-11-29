人行：陸經濟難照例高速成長

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝昨在香港金融管理局與國際清算銀行（BIS）舉行會議上表示，大陸經濟持續恢復向好，總體回升明顯，預計今年能夠實現百分之五的經濟成長目標，但大陸正在經歷經濟成長模式轉型，龐大的基數決定了大陸經濟很難像以往維持每年百分之八至十的高速成長。

綜合陸港媒體，潘功勝指出，過去一年，很多央行面臨通膨挑戰，大陸情況則不同。當前大陸的消費者物價指數（CPI）正逐步觸底回升，採購經理人指數（PMI）也出現積極變化。製造業PMI持續改善，服務業PMI今年以來都處於擴張區間。

就大陸經濟情勢，潘功勝認為要注意兩個視角：一是當前大陸的國內生產毛額（GDP）總量已逾人民幣一二○兆元，龐大基數決定大陸經濟很難像以往維持每年百分之八到十的高速成長。其次，大陸正經歷經濟成長模式轉型。過度依賴基建與房產投資的傳統成長模式，也許短期內能實現更高增速，但也會損害成長的可持續性。

針對政府債務，潘功勝稱，個別地方政府因經濟轉型，財政收入減少，導致債務問題凸顯。當局對地方債問題已採取措施，包括對發新債有嚴格要求，不許有債務問題的地方政府投資基建，以及鼓勵地方政府金融工具透過注資轉型至市場為本的機構等。

他提到，按國際清算銀行的債務定義，包括資產負債表的債務，大陸政府債務占GDP為百分之七十八，低於已開發經濟體有關債務占比達百分之一○九，以及G20經濟體債務占比百分之九十四。

至於房地產債務，潘功勝稱，房市波動非大陸獨有，大陸自一九九○年代開始城市化，經過數十年急速擴張，現正處於過渡期中間。目前一、二線城市需求仍穩健，三、四線城市需求則在下降。雖然大陸房市正經歷調整，但長期有利大陸經濟發展和可持續增長。