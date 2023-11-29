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首屆鏈博會開幕 李強籲外商反脫鉤斷鏈

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸國務院總理李強28日在大陸首屆國際供應鏈博覽會開幕式發表主題演說表示，中方願與各國建立更緊密的供應鏈聯繫，反對任何形式的脫鈎斷鏈。（路透）
大陸國務院總理李強28日在大陸首屆國際供應鏈博覽會開幕式發表主題演說表示，中方願與各國建立更緊密的供應鏈聯繫，反對任何形式的脫鈎斷鏈。（路透）

在近年中美貿易戰、科技戰背景下，為鞏固供應鏈安全，中國大陸昨天起在北京舉辦首屆「中國國際供應鏈促進博覽會」（鏈博會），大陸國務院總理李強在開幕式上向外商喊話，中方願與各國建立更緊密的供應鏈聯繫，反對任何形式的「脫鉤斷鏈」，並將為各國企業赴陸投資興業，提供更多便利和保障。

首屆「鏈博會」由大陸國務院主管的中國國際貿易促進委員會主辦，被認為是大陸官方為增加外國投資而採取的最新舉措。然而，大陸的外商投資已降至歷史低點，過去一年來，美國和歐盟呼籲降低供應鏈風險，減少某些產業對中國的過度依賴，同時切斷先進半導體的供應。

路透報導也指，最近的地緣政治緊張局勢，從俄羅斯在烏克蘭的戰爭到對於北京未來可能入侵台灣的擔憂，導致愈來愈多外國企業選擇不擴大在中國的供應鏈，取而代之的是採取「中國＋1」政策，直接投資於與美國有更好關係的國家，如印度、墨西哥及越南。

央視報導，首屆鏈博會共有五一五家中外企業和機構參展，其中，國際參展商占比約百分之廿六。期間，中國貿促會和與會工商界代表共同發布「全球產業鏈供應鏈互聯互通北京倡議」，推進各國產業鏈供應鏈合作。

李強昨就深化產業鏈供應鏈國際合作提出四點倡議，包括共同構築安全穩定的產業鏈供應鏈；共同構築暢通高效率的產業鏈供應鏈；共同構築開放包容的產業鏈供應鏈，以及共同構築互利共贏的產業鏈供應鏈。

他並稱要加強重點產業鏈在全球的資源協調，不隨意干涉市場行為；進一步加強全球互聯互通，讓要素更加便利循環、有效配置。旗幟鮮明反對保護主義和各種形式「脫鉤斷鏈」。

在合作方面，李強提到，要加強在智慧製造、數位經濟等領域創新合作；努力促進產業鏈供應鏈綠色低碳轉型，中方將積極參與綠色發展領域國際合作。推動建構各國廣泛參與、優勢互補、共享紅利的全球產業鏈供應鏈體系。

印尼總統佐科威、烏拉圭總統拉卡列、世界貿易組織總幹事伊維拉、聯合國貿發會議秘書長格林斯潘等人在開幕式上發表視訊致詞。

北京

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