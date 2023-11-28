中國新一代國產CPU 宣稱效能與Intel第10代相當

中國龍芯中科今天發表新一代中央處理器（CPU）「龍芯3A6000」，宣稱採用自主設計的指令系統和架構，無需依賴任何國外授權技術，總體性能與英特爾（Intel）2020年上市的第10代Core處理器相當。

龍芯中科是中國CPU大廠，今年3月遭美國商務部列入貿易制裁的實體清單，在沒有獲得美方許可下，美國廠商不能向其出售任何技術、原料與設備。

據央視新聞報導，2023龍芯產品發布暨使用者大會28日在北京召開，現場發布了新一代國產CPU—龍芯3A6000，採用中國自主設計的指令系統和架構，無需依賴任何國外授權技術，是中國自主研發、自主可控的新一代通用處理器，標誌著中國自主研發的CPU在自主可控程度和產品性能方面達到新高度，性能達到國際主流產品水準。

龍芯3A6000處理器是龍芯第4代微架構的首款產品，集成4個最新研發的高性能6發射64位LA664處理器核。主頻達到2.5GHz，支持128位元向量處理擴展指令（LSX）和256位元高級向量處理擴展指令（LASX），支持同時多線程技術（SMT2），全晶片共8個邏輯核。

龍芯3A6000晶片內集成雙通道DDR4-3200控制器，集成安全可信模組，可提供安全啟動方案和中國國產密碼（SM2、SM3、SM4等）應用支持。

龍芯中科官網稱，根據中國電子技術標準化研究院賽西實驗室測試結果，龍芯3A6000四核處理器在2.5GHz運行頻率下，其總體性能與Intel在2020年上市的第10代Core四核心處理器相當。

龍芯中科並稱，相較於上一代龍芯3A5000桌上型CPU，龍芯3A6000在相同工藝下單線程性能提升60%以上，全晶片多線程性能成倍提升，為使用者帶來更極速的性能體驗。

Intel已於10月推出第14代Core桌上型處理器，採用效能混合式架構，在單一處理器晶粒結合兩個核心微架構。這種架構採用 Performance-core、Efficent-core與Intel Thread Director2，最多配備24個核心（8個Performance-core和16個Efficient-core），以及高達32條執行緒。