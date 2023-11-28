台商調整供應鏈 學者建議除東南亞 ：不妨考慮墨西哥

在中美貿易戰、地緣政治等全球局勢下，加速台商供應鏈布局變革，文化大學國家發展與中國大陸研究所教授陳松興28日表示，台商若要分散大陸的供應業，除了低階往東南亞、往印度移，不妨考慮到墨西哥設廠，「任何一個工廠在墨西哥美墨邊境，產品在五天之內可以運到美國任何一個地方。」

陳松興在北威論壇「2024投資策略」中指出，一旦台海和南海有戰爭，運輸航線一定要經過南海才能抵達北美，所以到東南亞設廠一樣不安定。

陳松興指出，美國有意要讓拉美的移民停留在墨西哥邊界的工廠，在地製造廉價的商品供應美國，而這些勞工不會進入到美國境內，造成美國的移民問題，這也是為什麼美國不主張與亞洲國家簽署新的自由貿易協定。

陳松興認為，美國的重點就是要扶持後院，墨西哥目前是美國最大的交易夥伴，而大陸目前的貿易數字表現已經很糟糕。