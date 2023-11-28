陸首屆鏈博會開幕 李強：反對任何形式「脫鉤斷鏈」

路透報導，大陸國務院總理李強28日在大陸首屆國際供應鏈博覽會開幕式發表主題演說表示，中方願與各國建立更緊密的供應鏈聯繫，反對任何形式的脫鈎斷鏈。同時，中國大陸將持續打造國際化、法治化的營商環境。

據了解，大陸首屆國際供應鏈博覽會自28日在北京開幕，展會為期5天。展會以「鏈接世界 共創未來」為主題，參會的中外企業和機構將集中展示各鏈條上中下游關鍵環節的新技術、新產品、新服務。

外界普遍認為，鏈博會是大陸官方為增加對華外國投資而採取的最新舉措，而大陸的外商投資已降至歷史低點。事實上，李強發表演說之際，美國和歐盟在過去一年中呼籲「降低供應鏈風險」，減少某些產業對中國大陸的過度依賴，並努力切斷中國企業對某些先進半導體的供應。

路透稱，近期地緣政治局勢緊張，從俄烏戰事，到擔憂台海危機，導致許多外資外企實行「中國+1」策略，不願擴大在陸供應鏈，而將投資轉向印度、墨西哥和越南等國家。與美國建立更好的關係。

大陸外管局數據顯示，外商直接投資（FDI）數據較去年下降很多，今年第三季淨FDI是-118億美元，出現赤字。另據商務部公布的數據，今年1月至9月，中國大陸實際使用外資人民幣9,199.7億元，年減8.4％。

央視報導，鏈博會也是全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，首屆鏈博會共有515家中外企業和機構參展，設置智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈等五大鏈條和供應鏈服務展區。國際參展商佔比達26%，其中美歐企業最多，佔國際參展商總數的36%。