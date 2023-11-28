中國跨境電商Shein赴美IPO 目標上市估值逾2兆

中國騰訊科技今天報導，知情人士透露，中國時尚跨境電商Shein擬赴美上市，目標以800億至900億美元（逾新台幣2兆）的估值發行IPO，這將是近年美國股市最大規模的首次公開發行之一。

報導說，Shein在今年5月最後一輪融資的估值為660億美元，並尋求以更高估值盼最快於明年展開首次公開募股，消息指高盛、摩根大通和摩根士丹利已獲聘為Shein的IPO承銷商，但上述公司不予置評。

先前報導指出，Shein赴美首次公開募股的籌備已完成，目標以800億至900億美元的估值上市，今年5月的最後一輪融資，Shein募資20億美元，融資後最新估值為660億美元。

這個數字低於去年4月募資的估值1000億美元，知情人士另透露，Shein股份最近在二級市場（thesecondary market）交易，一般對這家時尚跨境電商的估值約為500至600億美元。

Shein今年前3季的營收年增逾40%，達240億美元，並積極尋求其他領域的擴張，增加電器和電子產品等其他商品的銷售，因成長迅速使得全球電商巨擘亞馬遜（Amazon）倍感威脅。

Shein開創超快時尚的網購風潮，以每件僅售2美元的價格販售襯衫和泳衣等新穎商品，疫情期間廣受青少年和年輕女性消費者青睞，旋即成為美國下載量最大的購物應用程式之一。

不過Shein目前也面臨中國電子商務巨頭拼多多旗下Temu的激烈競爭。

據分析消費者信用卡和金融卡交易的BloombergSecond Measure數據，Temu今年5月在美國市場的銷售額首次超過Shein之後，9月Temu的銷售額更超過Shein兩倍餘。

目前兩家公司對簿公堂，因Shein指控Temu侵犯商標和版權，而Temu抨擊Shein以霸凌手段阻止服裝製造商與他們合作。