快訊

跳船+1！彰化縣民眾黨團總召也退黨「嘆初衷不復存」黨團將解散

陸小學生集體「吊點滴寫作業」照片瘋傳 電動車董座嘆：真需要這樣卷嗎？

防天網監控！跨國企業出差香港，只能用「拋棄式手機」

中國跨境電商Shein赴美IPO 目標上市估值逾2兆

中央社／ 台北28日電
中國時尚跨境電商Shein擬赴美上市，目標以800億至900億美元的估值發行IPO。 路透
中國時尚跨境電商Shein擬赴美上市，目標以800億至900億美元的估值發行IPO。 路透

中國騰訊科技今天報導，知情人士透露，中國時尚跨境電商Shein擬赴美上市，目標以800億至900億美元（逾新台幣2兆）的估值發行IPO，這將是近年美國股市最大規模的首次公開發行之一。

報導說，Shein在今年5月最後一輪融資的估值為660億美元，並尋求以更高估值盼最快於明年展開首次公開募股，消息指高盛、摩根大通和摩根士丹利已獲聘為Shein的IPO承銷商，但上述公司不予置評。

先前報導指出，Shein赴美首次公開募股的籌備已完成，目標以800億至900億美元的估值上市，今年5月的最後一輪融資，Shein募資20億美元，融資後最新估值為660億美元。

這個數字低於去年4月募資的估值1000億美元，知情人士另透露，Shein股份最近在二級市場（thesecondary market）交易，一般對這家時尚跨境電商的估值約為500至600億美元。

Shein今年前3季的營收年增逾40%，達240億美元，並積極尋求其他領域的擴張，增加電器和電子產品等其他商品的銷售，因成長迅速使得全球電商巨擘亞馬遜（Amazon）倍感威脅。

Shein開創超快時尚的網購風潮，以每件僅售2美元的價格販售襯衫和泳衣等新穎商品，疫情期間廣受青少年和年輕女性消費者青睞，旋即成為美國下載量最大的購物應用程式之一。

不過Shein目前也面臨中國電子商務巨頭拼多多旗下Temu的激烈競爭。

據分析消費者信用卡和金融卡交易的BloombergSecond Measure數據，Temu今年5月在美國市場的銷售額首次超過Shein之後，9月Temu的銷售額更超過Shein兩倍餘。

目前兩家公司對簿公堂，因Shein指控Temu侵犯商標和版權，而Temu抨擊Shein以霸凌手段阻止服裝製造商與他們合作。

快時尚 電商 IPO SHEIN

延伸閱讀

虧錢殺出持股…股神巴菲特旗下公司撤出印度Paytm 出清2.5％股權

「小髒鞋」傳IPO 估值33億美元

00933B這檔月配息ETF什麼時候會配息？ 他分析：「這時」預計一張能拿到253元

證交所助優質企業上市

相關新聞

中國跨境電商Shein赴美IPO 目標上市估值逾2兆

中國騰訊科技今天報導，知情人士透露，中國時尚跨境電商Shein擬赴美上市，目標以800億至900億美元（逾新台幣2兆）的...

供應鏈2024年撤離大陸？戴爾高層駁斥：傳聞絕對是謠言

今年以來，市場盛傳美國電腦製造商戴爾（DELL）計畫將供應鏈撤離中國大陸。對此，戴爾全球資深副總裁吳冬梅近期在一場活動中...

讓員工放10個月長假！深圳某企業被指變相裁員 外界憂仿效

《上游新聞》報導，深圳華邁興微醫療科技兩分《放假通知》近日在大陸網上流傳並引起熱議，因為放假時間長達十個月。期間首月薪水...

人行：堅決防範匯率超調風險 保持人民幣匯率基本穩定

中國人民銀行27日發布第三季貨幣政策執行報告指出，大陸物價短期還將維持低位，未來將回歸常態水平，但不存在長期通縮或通膨的...

廣州21條措施 鼓勵7領域投資

廣州市發展和改革委員會24日發布「廣州市進一步促進民間投資高質量發展若干政策措施」，當中涉及21條具體政策措施，明確了鼓...

新材料產業大會 吸投資880億元

第三屆國際新材料產業大會24日在安徽省蚌埠市開幕，大會共簽約項目83個，總投資額880.22億元（人民幣，下同）。 　　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。