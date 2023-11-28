新材料產業大會 吸投資880億元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第三屆國際新材料產業大會24日在安徽省蚌埠市開幕，大會共簽約項目83個，總投資額880.22億元（人民幣，下同）。 　　

中新社報導，本屆大會以「新材料創造新價值」為主題，由安徽省人民政府、國際玻璃協會、中國建材集團有限公司、中國寶武鋼鐵集團有限公司共同主辦。

中國建材集團有限公司董事長周育先表示，該集團近年來直接投資400億元，在安徽省16個地市布局了玻璃新材料、新能源材料、高端裝備製造、檢驗認證、地質勘查開發等細分業務。該集團所屬凱盛科技先後攻克0.12毫米超薄觸控玻璃、30微米柔性玻璃等一批技術並成功實現產業化，提昇了中國玻璃新材料產業的國際影響力和話語權。

國際玻璃協會主席雷哈德．克萊德特通過視頻致辭說，新材料的出現總是會開啟一個新的歷史階段，可以說，新材料、使用這些材料的新設備以及與之相關的新生產力和製造工藝，這三者始終同頻共振。「培育和發展新的產業門類在以下兩個方面也具有重要意義：一是引導材料產業更新升級，加快發展戰略性新興產業；二是推動傳統產業轉型」。

此次大會聚焦安徽省新材料產業特色，對外發布展示銅基、鐵基、鋁基、鎂基、矽基、生物基等新材料產業重要成果，發布安徽省新材料產業主題基金，安徽省新材料產業領域場景機會和場景能力，安徽省新材料產業十強企業、十強園區、十大標誌性事件等。

新材料產業是安徽省重點發展的新興產業之一，也是該省重點打造的4個萬億級產業之一。數據顯示，2022年，安徽省新材料產業實現產值約4900億元，產值同比增長10.5%，規模占該省戰略性新興產業規模24.5%。今年1月至10月，安徽省新材料產值增速同比增長3.7%，規模占該省戰略性新興產業的21.8%。

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