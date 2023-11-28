廣東27條措施促消費 發億元觀光券

廣東省人民政府網站24日發布「廣東省進一步提振和擴大消費的若干措施」，從穩定汽車消費、促進家電和電子產品消費、穩定住房消費、推動服務消費擴容提質等8個方面，提出了27條具體措施。包括將向在廣東消費的居民和遊客發放1億元人民幣文旅消費券。

中新社報導，「若干措施」提出，廣東各地區不得新增汽車限購措施。廣州、深圳進一步放寬小汽車購買指標申請資格，2023年廣州增加5萬個計畫外節能燃油車增量指標配額。適當降低汽車消費貸款的綜合利率水平。

同時，廣東鼓勵各地市開展「家電煥新」活動，對消費者購買手機、電腦、音像器材、家用廚房電器具等九大類家用電器或電子產品給予補貼。對於在2023年7月1日至12月31日期間開展「家電煥新」活動的各地市（不含深圳市），廣東省將給予獎勵補貼。

「若干措施」顯示，廣東要推動重點城市規畫建設保障性住房，加快籌建保障性租賃住房，2023年新增籌建保障性租賃住房不少於22萬套（間）。支持廣州、深圳結合城中村改造，規模化建設保障性租賃住房。

「若干措施」還提出，2023年面向在廣東消費的居民和遊客發放1億元人民幣文旅消費券，提供100萬張景區優惠門票，派發100萬張特價優惠機票，推出1萬間優惠客房。

在壯大數字消費方面，廣東將加快推進第五代移動通信（5G）網絡和千兆光網建設，力爭2023年新建4萬個5G基站；2023年全省新增4K機頂盒用戶不少於50萬戶。