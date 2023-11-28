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人行挺民企 要放鬆貸款限制
大陸統計局昨發布數據，大陸工業企業利潤成長放緩。同日，中國人民銀行（大陸央行）、金融監管總局等八部門聯合發布「關於強化金融支持舉措，助力民營經濟發展壯大的通知」，提出支持民營經濟的廿五條舉措。其中，對暫時遇到困難但產品有市場、項目有發展前景、技術有市場競爭力的民企，要求金融機構不盲目停貸、抽貸。
大陸統計局昨發布全國規模以上工業企業利潤最新統計數據。大陸全國一至十月規模以上工業企業利潤年減百分之七點八，減幅收歛；十月年增百分之二點七，雖然連續三個月成長，但成長放緩，顯示經濟復甦情況仍偏弱。
為支持民企，大陸央行等八部門昨發布上述通知，在融資、防風險等方面提出廿五條舉措。
其中，該通知明確金融服務民營企業目標和重點，透過制定民營企業年度服務目標、提高服務民營企業相關業務在績效考核中的權重等，加大對民營企業的金融支持力度，逐步提升民營企業貸款占比。同時加大對科技創新、「專精特新」、綠色低碳、產業基礎再造工程等重點領域，及民營中小企業的支持力度。
通知強調，要從民營企業融資需求特點出發，著力暢通信貸、債券、股權等多元化融資管道。銀行業要加大首貸、信用貸支持力度，同時抓好促發展和防風險。
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