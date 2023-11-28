福建對台15條 強打住房優惠

福建當局昨舉行記者會，發布最新對台十五條措施，包括優化台胞證、居住證辦理，開放金馬企業申報「福建老字號」等政策支持，並為台青提供一定期限的過渡性免費住房和公共租賃住房，目前已推出約兩千間。台青回應，提供過渡性的免費住房和公共租賃住房，讓他們最感興趣，因為不像補貼存在滯後性，有助台青降低赴陸創業就業的前期成本。

今年九月，大陸發布支持福建建設兩岸融合發展示範區文件。本月初，福建宣布促進閩台人員往來十項政策，昨再發布新措施，涉及便利台灣民眾往來和生活、深化閩台經貿合作、鼓勵台人就業創業及推動涉台法治建設等。

廈門台協青委會主委、啟達台享總經理范姜鋒說，對就業創業台青提供一定期限的過渡性免費住房和公共租賃住房最受關注，既有政策如創業租屋補貼等，需事後申請，具有滯後性，若能從源頭降低成本，措施的吸引力會更大。他提到目前台青在廈門租屋，每月約人民幣兩千元左右，約台幣八千八百元。

在漳州從事鄉建的台青曾冠穎也說，提供更便利的居住條件是一大亮點。