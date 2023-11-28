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陸攻半導體成熟製程 恐壟斷市場

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

美國自二○一八年開始對中國大陸晶片產業實施封鎖，限制包括晶片在內的製造設備和技術出口大陸。據韓媒朝鮮日報報導，大陸正對二十奈米以上傳統晶片（legacy chip）展開「攻擊性投資」。南韓業界認為，未來在全球百分之五十以上的傳統晶片將在大陸生產，將進一步壟斷市場。

本月九日，曾任中芯國際副總裁李偉在青島舉行的亞太經合會中小企業交流會上表示，中國大陸必須先推進二十奈米以上半導體的國產化。李偉稱，在美國出口限制下，大陸開發先進製程的晶片受挫，因此在技術門檻較低的成熟製程晶片市場儲備競爭力，再尋求將影響力擴大至先進製程市場。

據報導，南韓半導體業界擔憂，大陸開啟生產傳統半導體後，會以此為「武器」，掐住全球半導體供應鏈的喉嚨；尤其傳統半導體不僅運用於汽車家電，還廣泛用於軍事武器，「如果中國壟斷該市場，恐引發安全危機」。

報導指出，大陸正全力以政策和資金支持，推升成熟製程晶片市場發展，以期增加市場占有率。大陸政府給予本國企業的新建成熟製程半導體廠最高十年免稅。國際半導體產業協會（SEMI）披露，大陸將在二○二四年之前興建三十一家半導體廠，數量超過台灣的十九家、美國的十二家建廠計畫。

南韓市場認為，照此趨勢，接下來二到三年間，全球百分之五十的成熟製程半導體將在大陸生產。

半導體 晶片

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