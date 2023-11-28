傳習近平今赴上海視察 提振經濟

香港南華早報昨引述消息指出，大陸國家主席習近平今天將前往上海期貨交易所及若干科技公司視察，暫定在上海停留三天。報導並指，上海本月初舉行了中國進口博覽會，今年也適逢上海自由貿易區成立十周年，習近平此時到訪，顯示他決心要恢復經濟成長的速度。

據報導，習近平將於廿八日赴上海進行為期三日的視察，這是他自二○二一年新冠疫情爆發及二○二二年上海疫情封城數月以來，首次到訪這個大陸商業重鎮。

報導引述多名消息人士稱，習近平本次到訪將視察上海期貨交易所及幾家科技公司，但未具體列出習將視察哪些公司。習的行程仍可能有變。

消息人士又表示，本來的計畫是習近平此前赴舊金山出席亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）時，到上海中途停留，但最終延遲上海行。鑑於西方多國與北京脫鉤的擔憂正在加劇，習近平此行預料將鼓勵當地官員提振市場自由化，以促進及吸引更多跨境貿易和資本流通，藉此凸顯恢復經濟成長速度的決心。

上海台協副會長蔡世明指出，疫情過後，今年經濟復甦未如預期，各界期盼景氣能更快恢復，上海作為大陸經濟重鎮，若習近平到上海視察，絕對是正面的。台商期待經濟環境更寬鬆，有助加速復甦。

上海人口逾兩千五百萬，貢獻全大陸近百分之四的經濟產出，也是許多重要外企包括特斯拉、通用汽車和迪士尼等中國總部的所在。

另據新華社，習近平昨主持政治局會議，審議有關推動長江經濟帶高質量發展文件。會議強調，推動長江經濟帶高質量發展，根本依賴長江流域高品質生態環境。要守住生態紅線，協同推進降碳、減汙、擴綠、增長。要統籌好發展與安全，維護重要產業鏈供應鏈安全穩定。