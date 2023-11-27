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人行等八部門推25條措施撐民企 強調不盲目停貸、抽貸

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸央行等八部門聯合印發通知，強調支持民營經濟的發展。（中通社）
大陸央行等八部門聯合印發通知，強調支持民營經濟的發展。（中通社）

為撐民企，大陸央行等八部門聯合發布「關於強化金融支持舉措 助力民營經濟發展壯大的通知」，在融資、防風險等方面提出支持民營經濟的25條具體舉措。

據澎湃新聞報導，該「通知」明確金融服務民營企業目標和重點。總量上，通過制定民營企業年度服務目標、提高服務民營企業相關業務在績效考核中的權重等，加大對民營企業的金融支持力度，逐步提升民營企業貸款佔比。

在結構上，加大對科技創新、「專精特新」、綠色低碳、產業基礎再造工程等重點領域，以及民營中小微企業的支持力度。

「通知」強調，要從民營企業融資需求特點出發，著力暢通信貸、債券、股權等多元化融資渠道。銀行業金融機構要加大首貸、信用貸支持力度，積極開展產業鏈供應鏈金融服務，主動做好民營企業資金接續服務，不盲目停貸、壓貸（即銀行沒按約定期限放款）、抽貸（即未到還款期限即提前收回借款）、斷貸，同時抓好促發展和防風險。

「通知」還提出，要綜合運用貨幣政策工具、財政獎補和保險保障等措施，提升金融機構服務民營經濟的積極性。加強部門合作，完善信用信息共享、融資擔保、便利票據貼現、應收帳款確權、稅收等配套政策和機制，增強民營經濟金融承載力。

這份「通知」由中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局、國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、全國工商聯等八部門聯合發布。

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