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政策利好 珠寶業者搶進海南

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「在海南投資建廠，可充分享受海南自貿港的政策紅利，愈早布局，機會愈多。」老鳳祥公司副總經理李軍25日說，海南自貿港政策對珠寶產業有重大利好，企業已經布局建廠。

中新社報導，海南自貿港黃金珠寶產業發展論壇當日在海口舉辦，業內人士熱議在自貿港政策下，黃金珠寶企業的發展機遇。 　　

「海南自由貿易港建設總體方案」中有多項政策直接惠及黃金珠寶企業。深圳珠寶產業服務有限公司總裁魏翔梳理發現，加工增值逾30%免關稅政策適用於關稅較高的珠寶玉石品類製造；保稅展示交易政策可滿足高端珠寶產品在大陸國內的展示、銷售；保稅+免稅與跨境電商的打通有助於引進優質產品，拓展銷售管道。

中國珠寶玉石首飾行業協會副會長、秘書長畢立君指出，海南離島免稅市場的快速壯大，為珠寶企業提供了更大展示平台。 　　

當前，包括戴比爾斯、寶格麗、謝瑞麟等眾多知名珠寶品牌已在海南落地。近日，比利時珠寶商沃爾弗斯旗下彩色珠寶品牌ALA利用境外進口彩色寶石生產的飾品，在減免8%關稅後銷往大陸市場。企業負責人表示，在海南發展可享15%企業所得稅和個人所得稅優惠，加上加工增值逾30%免關稅後將大幅降低經營成本。

珠寶 品牌 電商

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