三星堆譜新篇章 攜手頂流社媒

近日，2023三星堆品牌傳播座談會，在四川德陽廣漢市舉行。會議以「傳播新勢力 共享星未來」為主題，旨在進一步提升三星堆知名度、美譽度和影響力，譜寫三星堆品牌傳播新篇章，高水準建設三星堆國家文物保護利用示範區。

座談會上，騰訊、新浪微博、抖音、快手、嗶哩嗶哩、知乎等大陸6家知名社交媒體平台和攜程、同程、美團、驢媽媽等4家線上旅遊平台總部負責人暢所欲言，並結合自身平台優勢，分別推出擬開展的三星堆宣傳推廣合作事項，共同助力三星堆品牌傳播。

當天，三星堆博物館與6家知名社交平台，分別簽訂戰略合作框架協議，將在賦能三星堆文化宣傳推廣、共創線下營銷推廣活動、促進三星堆文創產品開發等方面展開合作。同時，德陽市文旅局、三星堆管委會與4家線上旅遊平台簽訂戰略合作框架協議，將在搭建立體營銷網路、推動文旅產業賦能、強化文旅數位聯動、提升文創發展效能等方面展開合作。

本次座談會進一步加強了「頂流」之間的交流合作，碰撞出更多宣傳推廣三星堆的新舉措、新成果，將進一步推動三星堆品牌的精準化傳播、全球化影響。