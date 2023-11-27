陸祭新規 嚴管非銀行支付機構

24日召開的大陸國務院常務會議審議通過「非銀行支付機構監督管理條例」，這分全新監管文件將影響一個上百兆元級（人民幣，下同）市場的發展。

中新社報導，大陸非銀行支付市場龐大。據中國支付清算協會發布的2022年度支付清算行業總量指標數據，2022年全年，大陸非銀行支付機構移動支付業務規模為10046.84億筆，交易總量為348.06兆元。

近年大陸非銀行支付行業發展迅速，支付方式和產品服務推陳出新，在支付體系中的地位和作用持續上升。

大陸央行副行長張青松在出席第十二屆中國支付清算論壇時表示，經過數十年發展，大陸形成了廣泛覆蓋、安全高效的支付清算體系，4000多家商業銀行、187家非銀行支付機構有效滿足了經營主體和消費者的支付需求。同時，大陸個人銀行帳戶擁有率已超過95%，高於中高收入經濟體平均水平；移動支付普及率達到86%，居全球第一。

此次大陸國務院常務會議對支付機構堅守本位提出明確要求。會議稱，要引導支付機構牢固樹立「支付為民」理念，堅守小額、便民宗旨，專注主業、提升服務，更好滿足用戶需求。

博通諮詢金融行業首席分析師王蓬博表示，這意味著未來非銀支付機構的發展重點和最適用場景，預計仍是小額、高頻的便民支付場景，這也是非銀支付機構發展的初心和發展起來的根本原因，支付機構仍要專注主業、防範業務異化。

近年來大陸非銀行支付快速發展，也暴露一些問題。例如，部分機構「無照駕駛」，未經許可非法從事支付業務，有的非銀行機構互聯、直連，通過銀行違規進行跨行清算，也出現違規經營、挪用客戶備付金等事件。

新規將如何影響非銀行支付市場發展？大陸國務院常務會議明確，要以實施「非銀行支付機構監督管理條例」為契機，強化全鏈條、全周期監管，嚴把支付機構准入關，防範業務異化、資金挪用、數據洩露等風險，嚴防利用支付平台從事非法集資、電信網路詐騙等違法犯罪活動，促進行業良性競爭和規範健康發展。

在招聯首席研究員董希淼看來，「非銀行支付機構監督管理條例」的層級更高，威懾力更強，將更好地規範支付清算市場。該文件發布後，支付歸支付、清算歸清算、服務歸服務，產品創新有序推進，競爭環境更加公平，能更好地滿足民眾對支付業務的需要。

王蓬博提到，嚴把支付機構准入關，可能意味支付牌照價值進一步擴大，後續對支付平台的要求將更多轉移到防範從事非法集資、電信網路詐騙等違法犯罪活動。