中植爆雷／十多家A股公司 都是受災戶

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

A股上市公司長光華芯日前公告，因購買中植系旗下中融信託產品，有逾人民幣6,000萬元（約新台幣2.5億元）資金收回存在不確定性，且如本息無法全部兌付將對其2023年度利潤產生不利影響。據統計，目前包括先鋒電子、金博股份等在內的十多家A股上市公司公告「踩雷」，購買的中融信託理財產品發生逾期兌付。

據了解，長光華芯累計購買中融信託人民幣6,000萬元的產品，預期年化收益率6.6%，風險等級為R3中風險，即不承諾保本和最低收益。按信託計劃，該產品的存續期為358天，到期日為12月27日。

長光華芯指出，公司對「中融-隆晟1號集合資金信託計劃」產品投資本金佔公司近一期期末總資產比率約為1.74%，佔公司最近一期期末淨資產比例約為1.89%。該事項不影響公司運營及日常經營資金需求。

券商中國報導，長光華芯正積極聯繫各相關方，督促中融信託盡快向公司兌付投資本金及收益，盡最大努力保障公司利益。

今年8月以來，多家上市公司披露信託產品逾期兌付的風險提示，其中多數產品受託方均涉及中融信託。多數上市公司在公告中表示不影響公司正常經營。

據統計，永新光學、安利股份、先鋒電子、金博股份、南都物業、藥石科技、安記食品、三德科技、微光股份、雙成藥業等在內的十多家A股上市公司公告披露，購買的中融信託理財產品發生逾期兌付。

中融信託隸屬於中植企業集團，主要面向小圈子客戶銷售理財產品。此前華爾街報導，截至去年底，該公司管理約1,080億美元資產。為大陸眾多房地產開發商提供融資，協助它們為建築項目籌措資金。

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