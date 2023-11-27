華為、長安攻汽車智慧化

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
華為與長安汽車25日在深圳簽署《投資合作備忘錄》。華為與長安汽車擬成立一家新公司，聚焦智慧網聯汽車的智慧駕駛系統及增量組件的研發、生產、銷售和服務。（網路照片）
華為與長安汽車25日在深圳簽署《投資合作備忘錄》。華為與長安汽車擬成立一家新公司，聚焦智慧網聯汽車的智慧駕駛系統及增量組件的研發、生產、銷售和服務。（網路照片）

華為與長安汽車在深圳簽署《投資合作備忘錄》，雙方擬合資成立一家新公司，聚焦智慧網聯汽車的智慧駕駛系統及增量組件的研發、生產、銷售和服務。外界認為，新公司將成為華為打造電動汽車開放平台的「火車頭」。

長安汽車昨（26）日在深交所公告指出，25日與華為簽署備忘錄成立新公司，長安汽車及其關聯方擬出資獲取新公司股權，比率不超過40%。該公告未說明華為持股比率，外界分析，華為可能將該公司的智慧汽車BU注入到新公司去。

該公告指出，華為設立新公司，其業務範圍包括汽車智慧駕駛解決方案、汽車智慧座艙、智慧汽車數位平台、智慧車雲、AR-HUD與智慧車燈等，並將專用於目標公司業務範圍內的相關技術、資產和人員注入至目標公司，具體業務範圍及裝載方案在最終交易文件中進行確定。

華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東說：「我們一直認為，中國需要打造一個由汽車產業共同參與的電動化智慧化開放平台，一個有『火車頭』的開放平台」。

華為輪值董事長徐直軍仍堅持華為不造車，而是發揮自身ICT技術優勢和營銷能力，幫助車企造好車、賣好車。

第一財經引述知情人士表示，新公司目前定位是「汽車電動化智慧化開放平台」，將面向行業戰略夥伴開放股權，而長安汽車是首個擬合作的整車廠。「目前，新公司將對現有戰略合作夥伴車企及有戰略價值的車企等投資者逐步開放股權，成為股權多元化的公司。」該名人士說。

報導也指出，頭部技術玩家開放股權，整車廠入股的方式，目前在行業並不多見。此次引入戰略行業夥伴，在華為內部看來，是給華為智能汽車解決方案裝上「火車頭」。

藍鯨報導，知情人士表示，長安汽車繼品牌阿維塔與華為的合作後，長安與華為新設公司，預示未來阿維塔、深藍汽車、長安啓源都將有新公司的深度賦能。

而該消息引發外界許多揣測，包括「華為車BU出售、上市、長安入股華為或收購華為車BU、華為開放股權」等傳言在網路上傳播，對此，華為方面通過貝殼財經表示上述消息皆不實。

華為與車企的合作模式目前有三類：垂直零組件供應、HI（Huawei Inside）模式和華為智選模式。其中，HI模式為車企提供全棧智能汽車解決方案，華為智選模式由華為深度參與產品定義、造型設計、營銷、用戶體驗等環節。

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