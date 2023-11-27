越總理會王文濤 挺陸進CPTPP

中國大陸商務部長王文濤近日出訪越南並出席中越經貿合作委員會第十二次會議，期間拜會越南總理范明政。王文濤稱，中方將深化拓展雙方貿易合作，繼續擴大進口越南優質產品。范明政表示，越南重視維護和發展中越全面戰略夥伴關係，願與中方加強對接，提升邊境口岸開放水準，並支持中方加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）。

據大陸商務部網站消息，王文濤指出，中越經貿合作取得豐碩成果，中方將深入踐行「一帶一路」八項行動，加深拓展雙方合作，持續推進區域經濟一體化，支持企業開展互聯互通、數位經濟、綠色發展、跨境電商等戰略和新興領域合作，擴大進口越南優質產品。

范明政稱，越方重視與中方的「同志加兄弟」友好關係，高度讚賞兩國合作取得的成果，願與中方加強「兩廊一圈」和「一帶一路」的對接，推動鐵路互聯互通合作，提升邊境口岸開放水準，支持中方加入ＣＰＴＰＰ，促進區域經濟一體化發展。

范明政並建議中方擴大水產品、牛奶等越南優質農產品的進口，支持越南在中國市場部分產品和優勢領域的品牌建設，使越南產品能更加深度進入中國市場和零售系統。

王文濤則承諾與越南工貿部和有關部門及地方保持密切配合，有效落實兩國領導人所達成的共識和協議；繼續深化雙邊貿易和投資合作。他並呼籲越南繼續為中國企業對越南投資創造便利條件，推進「區域全面經濟夥伴協定」（ＲＣＥＰ）和世貿組織等架構下的地區經濟一體化；提升東協—中國自貿協定水準。

二○○四年以來，中國大陸就一直是越南最大貿易夥伴，目前更是越南第四大外商直接投資來源地。今年前十月，越南與大陸的進出口總額達近一四○○億美元。