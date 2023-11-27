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中植集團爆雷 多名高層遭逮捕

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

中國大陸最大資金管理公司中植集團在傳出債務危機五個月後，終於「官宣」爆雷。中植集團日前向投資人發出道歉信，坦承公司已嚴重資不抵債，債務規模恐達人民幣二六○○億元，約台幣一點一四兆元。大陸官媒廿五日晚間披露，北京警方已對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，逮捕已故創辦人解直錕的親屬「解某某」，並對該公司多名高層採取刑事強制措施。

據中國基金報廿五日消息，北京市公安局朝陽分局發布通報，依法對中植系所屬財富公司涉嫌違法犯罪展開偵辦，並拘提「解某某」等多名犯罪嫌疑人。中植集團公司創辦人解直錕二○二一年十二月十八日在北京過世，享壽六十一歲，因此警方通報的解某某，被認定是解直錕親屬。

財新網報導，在傳出財務危機五個月後，投資人終於在近日等到中植集團的官方數據。十一月廿二日，中植集團向投資人發出致歉信，承認經中介機構核查，目前集團總資產約人民幣兩千億元，相關負債本息規模約人民幣四二○○至四六○○億元。亦即，目前公司「資不抵債」金額達人民幣二二○○至二六○○億元。

致歉信提到，由於集團資產集中於債權和股權投資，存續時間長，清收難度大，預計可回收金額低，流動性枯竭；初步盡調顯示，集團已嚴重資不抵債，存在重大持續經營風險，短期內可用於兌付債務的資源遠低於債務規模。

中植系早在今年夏天就傳出債務危機。自六月下旬起，該集團四大財富管理公司恒天財富、新湖財富、大唐財富、高晟財富代銷的定融產品即相繼出現逾期，並於七月後全面停兌，相關信託公司中融信託八月起也開始爆發違約。

其實，在創辦人解直錕過世後，該集團的情況就一路走下坡，陷入流動性危機，其中一個關鍵導火線是該集團在房地產的投資失利。

據悉，解直錕於一九九五年創辦黑龍江中植企業集團，兩千年後進軍金融業，並在二○○八年轉為以金融投資為核心業務，陸續取得信託保險、租賃、公私募等名類金融牌照，同時組建前述四大財富管理公司。

在中植系最風光的二○一五年，一度投資高達五十七家上市公司。後因大陸股市與房市隨經濟整體走弱，加上官方持續強化金融整頓與監管，中植系「短債長投」操作模式風險也開始暴露。

財富 債務危機 人民幣

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