快訊

侯康配直搗賴清德本命區 趙少康：權力使人腐化是民進黨的寫照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里喊停量子研究？達摩院將實驗室、設備捐浙江大學

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
2017年，阿里巴巴成立研究部門「達摩院」，量子計算是其首批公布的研究領域。(取材自阿里足跡)
2017年，阿里巴巴成立研究部門「達摩院」，量子計算是其首批公布的研究領域。(取材自阿里足跡)

近期大陸市場有傳言稱阿里達摩院將裁撤量子實驗室，對此阿里達摩院26日回應表示，為了進一步推動量子科技協同發展，達摩院聯合浙江大學發展量子科技，將量子實驗室及可移交的量子實驗儀器設備捐贈予浙江大學，並向其他高校和科研機構進行開放。上證報指出，達摩院並未回應人員處置問題。

近期坊間傳言，由於預算及盈利等原因，阿里達摩院對旗下量子實驗室進行大幅裁員，並可能裁撤整個團隊。同時也有消息稱，共計裁減30餘人，且該實驗室許多成員已成功入職其他企業。

事實上阿里巴巴在2013年對量子計算進行研究，並於2015年7月由阿里雲與中國科學院在上海宣布共同成立「中國科學院－阿里巴巴量子計算實驗室」。

該實驗室當時設定計劃：預計到2025年，量子模擬將達到當今世界最快的超級計算機的水平，初步應用於一些目前無法解決的重大科技難題；到2030年，研制具有50—100個量子比特的通用量子計算原型機，突破大規模量子計算機的晶片工藝，從物理層設計、製造，到算法運行實現自主研發，全面實現通用量子計算功能，並應用於大數據處理等重大實際問題。

2017年10月成立達摩院，並把量子計算實驗室納入。3年投資人民幣1,000億元投入量子計算、機器學習、基礎算法等基礎科學研究。目前已配置國際領先的量子實驗專用儀器設備，建成Lab-1、Lab-2兩座硬件實驗室，具備量子計算軟硬體全棧開發能力。

與此同時，達摩院在晶片制備、比特相干時長、門操控、量子糾錯，量子計算控制架構等領域取得多個重要成果，包括高精度、多比特超導量子晶片，量子電路經典模擬器「太章」等。

據悉，達摩院隸屬於阿里巴巴集團六大業務集團之一的「雲智能集團」，5月也有消息稱，達摩院自動駕駛團隊裁員，其中近百人轉入菜鳥集團，部門劃歸於菜鳥CTO下屬技術團隊，其餘近200人將內部轉職務或者裁員。

浙江大學 計算機 阿里巴巴集團 量子計算

延伸閱讀

竹科硬碟片大廠關閉 48家廠商將裁員496人

阿里達摩院傳裁量子團隊 員工已在找新工作 設備捐給浙江大學

鄰居好怕！主人不在家驚見7隻比特犬 台中動保處說話了

女模拍片拍到欲罷不能 E奶南北半球險失守

相關新聞

陸軍用大型運輸機「運20」要出口了？杜拜航展亮相引關注

2023杜拜航展近期盛大舉行，其中一則關於大陸運輸機的消息，引發各地軍事專家高度關注。陸媒指出，該款運輸機外型與大陸國產...

阿里喊停量子研究？達摩院將實驗室、設備捐浙江大學

近期大陸市場有傳言稱阿里達摩院將裁撤量子實驗室，對此阿里達摩院26日回應表示，為了進一步推動量子科技協同發展，達摩院聯合...

中國宏觀經濟論壇：建議2024年GDP成長率目標設5%

中國宏觀經濟論壇今天發布中國宏觀經濟分析與預測報告（2023-2024），預測今年全年國內生產毛額（GDP）成長率5.3...

華為與長安汽車設新公司 造電動車開放平台「火車頭」

綜合陸媒報導，華為與長安汽車25日在深圳簽署《投資合作備忘錄》。根據協商，華為擬成立一家新公司，聚焦智慧網聯汽車的智慧駕...

持股不超40% 長安汽車與華為官宣合作「打造智慧車平台」

華為擬新設公司注入車BU資產，將成為現實？重慶長安汽車股份有限公司26日公告稱，在廣東省深圳市龍崗區與華為技術有限公司簽...

「亮亮與麗君」成中國韭菜縮影？陸房市崩塌壓垮小民的歲月靜好

2017年，馬雲曾在一場峰會上說，過去八年，中國的房價整體處於大幅上漲狀態，但八年後中國最便宜的東西可能就是房子。他建議年輕人，千萬別急著買房，因為「八年後中國房價會如同蔥一樣便宜」。 中國大陸的房價會否真如馬雲所預言，在2025年跌到像蔥價一樣便宜？這還有待時間去驗證，但當年他說這話時，基本沒人把它當回事。畢竟那時中國大陸房價還在瘋漲，當年「胡潤百富榜」的中國首富還是地產大亨恒大集團的許家印。 但如果近日成為中國大陸新聞話題人物的河南鄭州小夫妻「亮亮和麗君」，當年有聽進馬雲這番話，或許他們今天的日子依舊會是歲月靜好。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。