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華為與長安汽車設新公司 造電動車開放平台「火車頭」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
華為與長安汽車25日在深圳簽署《投資合作備忘錄》。華為與長安汽車擬成立一家新公司，聚焦智慧網聯汽車的智慧駕駛系統及增量組件的研發、生產、銷售和服務。圖取自澎湃新聞
華為與長安汽車25日在深圳簽署《投資合作備忘錄》。華為與長安汽車擬成立一家新公司，聚焦智慧網聯汽車的智慧駕駛系統及增量組件的研發、生產、銷售和服務。圖取自澎湃新聞

綜合陸媒報導，華為與長安汽車25日在深圳簽署《投資合作備忘錄》。根據協商，華為擬成立一家新公司，聚焦智慧網聯汽車的智慧駕駛系統及增量組件的研發、生產、銷售和服務。此前華為車BU是技術及打包方案提供商，這次成立開放股權的新公司，會從單純的供給方，轉變為「需求+供給」的融合共同體。

長安汽車在深交所發布備忘錄顯示，長安汽車及其關聯方擬出資獲取目標公司股權，比例不超過40%。

華為常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長余承東稱，「我們一直認為，中國需要打造一個由汽車產業共同參與的電動化智慧化開放平台，一個有『火車頭』的開放平台。」

華為輪值董事長徐直軍仍華為堅持不造車，而是發揮自身ICT技術優勢和營銷能力，幫助車企造好車、賣好車。

第一財經引述知情人士說法稱，新公司目前定位是「汽車電動化智慧化開放平台」，將面向行業戰略夥伴開放股權，而長安汽車是首個擬合作的整車廠。「目前，新公司將對現有戰略合作夥伴車企及有戰略價值的車企等投資者逐步開放股權，成為股權多元化的公司。」該名人士說。

報導也指出，頭部技術玩家開放股權，整車廠入股的方式，目前在行業並不多見。此次引入戰略行業夥伴，在華為內部看來，是給華為智能汽車解決方案裝上「火車頭」。

藍鯨報導，知情人士表示，長安汽車繼品牌阿維塔與華為的合作後，長安與華為新設公司，預示未來阿維塔、深藍汽車、長安啓源都將有新公司的深度賦能。

而該消息引發外界許多揣測，包括「華為車BU出售、上市、長安入股華為或收購華為車BU、華為開放股權」等傳言在網路上傳布，對此，華為方面通過貝殼財經表示上述消息皆不實。

華為與車企的合作模式目前有三類：垂直零組件供應、HI（HuaweiInside）模式和華為智選模式。其中，HI模式為車企提供全棧智能汽車解決方案，華為智選模式由華為深度參與產品定義、造型設計、營銷、用戶體驗等環節。

華為

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