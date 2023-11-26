持股不超40% 長安汽車與華為官宣合作「打造智慧車平台」

華為擬新設公司注入車BU資產，將成為現實？重慶長安汽車股份有限公司26日公告稱，在廣東省深圳市龍崗區與華為技術有限公司簽署《投資合作備忘錄》。經雙方協商，華為擬設立一家從事汽車智慧系統及零件解決方案研發、設計、生產、銷售及服務的公司，該公司擬投資該目標公司並進行策略合作。

據澎湃新聞報導，長安汽車26日與華為官宣，要合作打造智慧車平台。長安汽車表示，雙方共同支持目標公司成為立足大陸、面向全球、服務產業的汽車智慧系統及零件解決方案產業領導者。

就雙方合作方式，該公告指出，華為設立目標公司，其業務範圍包括汽車智慧駕駛解決方案、汽車智慧座艙、智慧汽車數位平台、智慧車雲、AR-HUD與智慧車燈等，並將專用於目標公司業務範圍內的相關技術、資產和人員注入至目標公司，具體業務範圍及裝載方案在最終交易文件中進行確定。

公告提到，本次交易長安汽車及其關聯方擬出資取得目標公司股權，比例不超過4成，具體股權比例、出資金額及期限由雙方另行商議。

華為則透露，新公司聚焦智慧網聯汽車的智慧駕駛系統及增量零件的研發、生產、銷售和服務，華為擬將智慧汽車解決方案業務的核心技術和資源整合至新公司，長安汽車及關聯方將有意投資該公司，並與華為共同支持該公司的未來發展。不過，「華為車BU出售、上市、長安入股華為或收購華為車BU、華為開放股權」等說法都是不實消息。

華為輪值董事長徐直軍稱，華為堅持不造車，而是發揮自身ICT技術優勢與行銷能力，幫助車企造好車、賣好車。華為會持續履行對客戶和夥伴的承諾，共同推動汽車產業的崛起。

華為常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長余承東認為，中國需要打造一個由汽車產業共同參與的電動化智能化開放平台，一個有「火車頭」的開放平台。華為與長安深化合作，同時還會與更多戰略夥伴車企一起攜手合作，不斷探索開放共贏的新模式，共同抓住汽車行業電動化智能化轉型的機遇。

報導指出，值得注意的是，公告寫到，目標公司將對現有策略夥伴車企及有策略價值的車企等投資者逐步開放股權，成為股權多元化的公司。

此前，第一財經報導，長安汽車將入股華為智慧汽車解決方案BU，11月24日，長安汽車戰略規劃部相關負責人就此回應指，長安汽車與華為已建立戰略合作，雙方在阿維塔、深藍車上都有深度合作，但網路流傳資訊與事實不符。