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陸軍用大型運輸機「運20」要出口了？杜拜航展亮相引關注

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
杜拜航展上近日一則消息引起全球軍事專家的高度關注，該展出現一款外形和大陸國產軍用運輸機「運20」一模一樣的運輸機模型。（圖／取自澎湃新聞）
杜拜航展上近日一則消息引起全球軍事專家的高度關注，該展出現一款外形和大陸國產軍用運輸機「運20」一模一樣的運輸機模型。（圖／取自澎湃新聞）

2023杜拜航展近期盛大舉行，其中一則關於大陸運輸機的消息，引發各地軍事專家高度關注。陸媒指出，該款運輸機外型與大陸國產軍用運輸機「運20」一模一樣，但型號改為「運20BE」。專家認為，這顯示該運輸機將開始邁向國際市場，成為大陸航空裝備出口的全新代表。

綜合陸媒報導，大陸的「運20」運輸機（Y-20），代號為「鯤鵬」，是目前大陸自行研發製造最大型的軍用飛機，亦為重型遠程戰略軍用運輸機，由西安飛機工業集團負責包括總裝在內的大部分製造業務。而「運20」運輸機於最早2013年1月首飛，隨後於2016年開始在中共解放軍空軍服役。

公開資料顯示，「運20」最大載重能力為66噸，可載運主戰坦克等重裝備，最大飛行距離亦增至7,800公里（人員運輸），從大陸西部地區出發可到達非洲，或者從海南起飛可達澳洲。除在普通機場起降，「運20」也可以在臨時修建土跑道進行起降作業。

消息指出，本次杜拜航展「運20BE」運輸機並非現役型號，而是換裝了「渦扇-20」發動機的「運20BE」運輸機，由於其發動機直徑較大，被軍事迷稱為「大酒桶」。「運20BE」運輸機的「B」，代表該機使用了大陸自產的渦扇-20／WS-20發動機，「E」則表示該機維出口型。亦即，「運20BE」代表這是「運20」採大陸國產渦扇-20發動機的外銷版。

值得注意的是，「運20BE」運輸機的優勢在於，不僅擺脫了對國際引擎的依賴，也提升了性能與競爭力。「運20BE」此次在杜拜航展現蹤，被認為是北京一項軍事外交策略。事實上，不只是「運20BE」，近年，大陸近年已先後將多種軍備器材及項目等推向國際市場，如「殲10CE」戰機、「052DE」護衛艦、「霹靂15E」空對空飛彈等。

此前，有專家指出，大陸空軍去年4月曾出動「運20」，並成功跨越7,500公里，向塞爾維亞交付「FK3防空飛彈」，藉以展示「運20」的遠端投送能力和裝載能力，讓「運20」不僅在大陸備受矚目，且在國際軍貿市場上嶄露頭角。同時，充分驗證其在遠程投送和裝載方面不遜於國際上常見的運輸機型，如俄羅斯的「伊爾76」或美國的「C17」。

中共解放軍「運20」運輸機以外貿型號「運20BE」在杜拜航展首次展出。（圖／取自微博）
中共解放軍「運20」運輸機以外貿型號「運20BE」在杜拜航展首次展出。（圖／取自微博）

杜拜 飛彈 空軍 北京 解放軍

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