防範重大風險 陸國資委要求央企帶頭償還拖欠的帳款

大陸國務院國有資產監督管理委員會24日表示，要加快發展戰略性新興產業，明確優先級，錨定重點產業搶位發展、錯位發展，培育孵化一批獨角獸企業，聯合建設一批戰略性新興產業集群。國資委並提出，為守住不發生重大風險底線的要求，央企要積極防範化解重點領域風險，帶頭償還拖欠企業的帳款。

據大陸國資委網站消息，大陸國資委24日召開中央企業負責人專題會議指出，要深入推進大陸國有資本布局優化結構調整，加強國有資本投入，強化創新驅動發展，靈活採取控股、參股、交叉持股等資本運營方式，持續鞏固國有經濟具備基礎又必須掌控領域的優勢地位，加快補齊短板。

會議表示，要加速發展戰略性新興產業，明確優先級，錨定重點產業搶位發展、錯位發展，培育孵化一批獨角獸企業，聯合建設一批戰略性新興產業集群。並且要協同推動科技攻關與未來產業布局，加速突破一批重點產業底層技術、前沿顛覆性技術，建立健全布局未來產業的機制。

會議同時提到，國資委將進一步優化國營資本經營預算管理，完善重點產業、關鍵領域注資規劃，更好發揮預算資金效用。各企業要加強系統謀劃，最大限度統籌調配內部各類要素資源，為優化布局結構、推進產業升級、強化科技創新等提供保障。

會議強調，要統籌落實大陸國企改革深化提升行動，實際發揮改革關鍵一招作用。要鞏固深化體制機制改革成果，在推動企業執行功能性改革任務的基礎上，動真碰硬推進體制機制改革，推動中國特色國有企業現代公司治理制度化長效化，健全更加規範高效的激勵機制，加速打造更有活力、更高效率的現代新國企。

此外，會議並要求，為確保完成全年目標任務，要全力抓好高質量穩增長，「守住不發生重大風險底線」的要求。還有，要積極防範化解重點領域風險，嚴肅財經紀律，帶頭償還拖欠企業帳款，杜絕拖欠農民工工資問題。

另，會議強調，將支持推動東北全面振興取得新突破，要深入實施國企改革深化提升行動，推廣中央企業綜合改革試點成果，加大重組整合、分配激勵、管理體系等改革推進力度，不斷為東北振興注入新動力。