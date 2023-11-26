彭博資訊專欄／搭高鐵旅遊 便利性打趴飛機

現在中國大陸民眾無論是到外地出差、旅遊或訪友，除了是到偏遠地區之外，首選的交通工具幾乎都是高鐵，而不是飛機。原因很簡單：高鐵更便宜、更便利、舒適，而且還更快。

大陸龐大的鐵路網已愈來愈發達，城市到城市之間的時速高達320公里。今年7、8月就有8.3億人次搭乘火車，比2019年夏天增加13%，且比整個歐洲同期間搭乘火車的人數高出許多。同期搭乘飛機的中國民眾僅1.3億人次。

以從北京到上海為例，搭乘高鐵的路程共1,318公里，約需時4小時多一點，而且終點是在上海市區，再轉地鐵，大約只要20分鐘就能到達目的地。

從北京飛到上海雖然只需2小時15分鐘，但從市區到首都機場需時甚久，還要排隊等候check-in、拖運行李、安檢、登機等，且飛機還可能因為天候不佳而誤點延遲。下飛機後同樣麻煩，整個時間比搭高鐵還久。此外，搭夜車還有臥鋪，可以省下旅館錢。

中國大陸的高鐵於2008年為迎接北京奧運而啟程，最先是連接北京與天津。

到2022年時已有4,194列高鐵，連接數以百計的城市與鄉鎮。大陸計劃到2025年之前總計將擁有16.5萬公里長的鐵路，足以繞赤道四圈，其中5萬公里是高鐵軌道。中國2022年共投入人民幣7,110億元於鐵路運輸，而空運投資額僅人民幣1,230億元。

以往搭乘火車的經驗是擁擠、嘈雜、緩慢，相當難過。現在火車上不僅可以全程上網，且擁有各種現代化設備，廁所也相當乾淨，絕不輸給飛機。座位舒適，且有充裕的移動空間。

訂位也方便得多。以往只能在搭車前幾天訂票，有時還要到車站排隊幾個小時、甚至通宵才能買到票，「春運」期間更是擠破頭。現在乘客可以網上訂票，只要憑身分證就能無紙搭車。

不過，在一些偏遠且人口稀少的地區，還是飛機比較占優勢，例如新疆及西藏。依據「十四五規劃」，到2025年，新疆及西藏將增建20多處機場。

但在大部分地區，新冠疫情後時代火車仍是最受民眾歡迎的選擇。企業界也鼓勵員工多搭火車，少搭飛機，以減少排碳量。儘管歐洲的「搭機可恥」運動尚未延燒到大陸，但一些企業已經自動響應。

搭乘火車的另一項優勢，就是效率更高，因為火車一向準時，很少延遲。而且在車上還可以透過網路工作，在飛機上卻困難得多。

（作者是彭博資訊記者群／編譯任中原）