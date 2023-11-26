陸製造業PMI估重返擴張

大陸國家統計局30日將公布11月製造業PMI和非製造業PMI。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，伴隨季節性影響因素消退，11月製造業PMI和非製造業PMI都將由降轉升，其中製造業PMI可望重返擴張區間。

採購經理人指數（PMI）是監測宏觀經濟走勢的先行性指數之一，介於0至100，高於50顯示景氣處於擴張期，低於50代表處於緊縮期。

大陸疫後經濟復甦乏力，官方製造業PMI今年4至8月都處於景氣榮枯線50下方，9月一度回升至50.2，不過10月又跌至49.5，顯示製造業復甦情況不佳。

另外，10月非製造業（意指服務業）商務活動指數為50.6，較上月下降1.1，也低於市場預期，顯示非製造業總體仍保持擴張；10月綜合PMI則為50.7。

分析指出，10月製造業PMI多項指標出現回落，一方面是季節性的波動，但另一方面也反映出當前需求偏弱，經濟修復成果還需穩固。不過，企業對於未來保持樂觀預期是非常積極的信號，後續隨著各項擴內需、穩外貿政策逐步生效，經濟內生動能將穩步增強。

王青指出，大陸地方政府特殊再融債券大規模發行、加發人民幣1兆元國債措施陸續推出，有助於在第4季維持經濟復甦轉強勢動能。

光大信託表示，整體看10月PMI放緩超出市場預期，尤其需求端指數重回收縮區間，指向經濟景氣度有所回落。不過從11月上半月高頻數據看，生產端的運行，隨基建表現較強韌性，對經濟的整體回暖不必太過擔憂。

中國物流資訊中心專家文韜分析，隨著冬季到來，消費品製造業和石油業將迎來消費旺季，製造業市場需求將較快改善。