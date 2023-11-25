陸英語排名倒退20名 衝擊外商用人

大陸民眾的英語熟練度指標排名最新結果是八十二名，較去年驟降廿名，對於大陸近年連年下滑，港媒指出，這背後或許與大陸政策變化有關。

二○二三年英語熟練度指標（EF EPI）日前在上海發布，澎湃新聞指出，大陸英語熟練度得分是四六四分，位居全球第八十二、亞洲第十四。

報告顯示，香港、北京、上海分別是大陸前三，此外卅一歲至四十歲成年人的英語熟練度在過去兩年中得分最高，甚至高於最年輕的群體。

對這樣的調查結果，港媒南華早報提到今年成績下降廿名之多，去年排名第六十二位，二○二一年排名第四十九位，二○二○年排名第卅八位，整體來看，近年大陸英語熟練度指標排名是節節往下掉。

報導援引具有官方背景的廣東省體制改革研究會執行會長彭澎說法指出，大陸排名下滑可能意味著這個世界第二大經濟體關心英語的公民愈來愈少，但他強調，「對工作來說，這仍然非常重要」，尤其在外商投資企業，談訂單、談合約還是需要它」。

為何大陸排名連年下滑？報導認為，背後與官方的教育改革、與西方關係冷淡、學術交流減少可能有關。

其中，大陸官方的政策變化值得注意。

南華早報二○二二年一月曾提到，大陸境內有愈來愈多的國際學校宣布關閉或只接受外國學生，大陸學生在境內獲得西方同等教育變得更加困難。