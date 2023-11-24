中信集團董事長朱鶴新接替潘功勝 出任外匯局黨組書記

大陸國家外匯管理局24日在官方網站發布消息，大陸國有金融集團中信集團董事長朱鶴新接替潘功勝，出任國家外匯管理局黨組書記。雖目前僅公布黨職，局長職務尚未有更動，但已意味著朱鶴新可望出任外匯局長，外匯局可望結束由人行行長兼任的過渡狀態。

大陸國家外匯管理局24日下午召開幹部會議，中央組織部有關負責人員宣布了中央決定：朱鶴新任中國人民銀行（大陸央行）黨委委員、國家外匯管理局黨組書記。免去潘功勝的外匯管理局黨組書記職務。

朱鶴新或將從現任人行行長潘功勝的手中接過外匯管理局局長職務，潘功勝自2016年起就擔任該職務，並於今年7月被任命為人行行長，但一直兼任外匯局局長職務。

此前路透引述消息人士報導，朱鶴新除了出任外匯局長，還將被任命為人行副行長，負責監管外匯監管機構，且中共中央組織部上周已對他進行考察。但目前官方消息僅披露了朱鶴新的黨職，還未見出任外匯局長、副行長的宣布。

現年55歲的朱鶴新畢業於上海財經大學，在銀行體系工作近30年，擁有豐富的金融機構經驗。公開資料顯示，朱鶴新曾在中國交通銀行工作超過20年，任職至副行長。並曾任中國銀行副行長、四川省黨組成員、中國人民銀行副行長、中信集團董事長。

路透指出，在朱鶴新即將被任命為國家外匯管理局局長之際，大陸經濟正面臨房市景氣低迷、地方債危機，同時金融領域正努力抵禦不穩定風險、穩定貨幣以遏制資本外流。