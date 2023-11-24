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穩定關係？靠緬叛軍逮電詐犯後 陸大使與緬軍政府會面

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
在倚靠緬甸叛軍組織而於掃蕩電詐集團行動大有斬獲後，陸駐緬大使陳海23日會見緬甸政府官員與軍方人員，穩定關係意味濃厚。圖為陳海今年5月會見時任緬甸副總理兼內政部長梭突，雙方就打擊電詐展開協調。（取自陸駐緬大使館官網）
在倚靠緬甸叛軍組織而於掃蕩電詐集團行動大有斬獲後，陸駐緬大使陳海23日會見緬甸政府官員與軍方人員，穩定關係意味濃厚。圖為陳海今年5月會見時任緬甸副總理兼內政部長梭突，雙方就打擊電詐展開協調。（取自陸駐緬大使館官網）

大陸近期大規模掃蕩緬北電信詐騙集團，卻傳出是倚靠緬甸叛軍組織的「1027行動」而有斬獲，與此同時，叛軍的攻勢與佔領區域逐漸擴大，外界關注大陸對緬政策是否有所改變。大陸駐緬甸使館發布最新消息指，大使陳海23日分別會見緬甸副總理兼外長丹穗與緬甸軍隊相關負責人，穩定與緬甸軍政府關係意味濃厚。

大陸駐緬甸使館官網24日消息，陳海23日在緬甸首都奈比多分別「再次會見」緬甸副總理兼外長丹穗和緬甸軍隊相關負責人，雙方就共同關心的問題交換了意見。據網站上披露的消息，陳海曾於10月23、24日與丹穗和緬甸內政部長雅畢會面，雙方當時談論的主題正是持續打擊電信網路詐騙行動。

大陸公安部近日風光宣布，緬北相關地方執法部門迄今共向大陸移交電信網絡詐騙犯罪嫌疑人3.1萬名，並清除多個電詐集團，多名首領遭逮捕。但美國之音報導指出，打擊電詐行動疑似與緬甸叛亂分子發動一系列被稱為「1027行動」的攻擊行動相關。

叛軍發言人證實，並表示「我們才是真正在大陸邊境實施關閉這種有利可圖的犯罪活動的人」，有叛亂分子更稱，儘管大陸施加壓力，但與緬甸軍政府結盟的安全部隊在追捕北京關注的罪犯方面「幾乎沒有採取任何行動」。

長期關注緬甸情勢、澳洲科廷大學國企系副教授慧慧嬁（音譯）分析，叛亂團體表明可以解決詐騙問題，給大陸政府留下深刻印象，也顯示緬甸軍政府無法恢復該國的穩定與和平，「大陸政府對此憂心忡忡」，可能正重新考慮是否繼續支持軍政府。

此外，近期緬甸少數民族武裝組織陸續攻佔了上百個據點，緬甸軍政府失去了接壤大陸的邊境地區的大部分控制權。法國遠東學院學者雷德指出，雖然中緬邊界情勢不會無限期癱瘓兩國關係，但隨著權力轉移、以及對路徑的新的控制，少數民族武裝團體的角色將得到認可，軍政府的地位受挫，「中國將重新調整其經濟和政治政策，以因應緬甸新形勢」。

不過，美國智庫「威爾遜中心」東南亞高級研究員麥爾斯則表示，北京目前仍持續與軍政府接觸，應仍持觀望態度，暫時看不出改變跡象。

緬甸 詐騙集團 北京

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