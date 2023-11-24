米其林怒告！陸奶茶「米芝蓮」偷蹭粵語商標 判賠4289萬元

中國大陸知名奶茶店「米芝蓮」共有500多間分店，先前遭米其林集團總公司以涉嫌商標權、不正當競爭提告。日前武漢知識產權審判庭二審結果出爐，上海米芝蓮公司除了必須停止經營活動使用「米芝蓮」，也不得將其作為企業字號，亦須賠償米其林集團經濟損失人民幣1000萬元（約新台幣4289萬元）。

根據《湖北日報》報導，1980年代，法國米其林公司已在中國大陸註冊「MICHELIN」及「米其林」商標，而「米芝蓮」為「MICHELIN」的粵語音譯，因此在1990年及2009年，米其林集團先後於香港註冊多件「MICHELIN」、「米芝蓮」的商標。

2013年，第一間米芝蓮奶茶開設於上海，隔年上海米芝蓮餐飲管理有限公司成立。然而，在未獲取商標使用權的情況下，上海米芝蓮開始對外招募加盟，並對外聲稱總店數達500家。除此之外，根據上海米芝蓮公眾號的宣傳文案，多次刻意將自己與米其林「掛勾」，例如：「我的名字叫『米芝蓮』。在香港話裡『米芝蓮』就是『米其林』的意思，是全球最頂級的那個餐廳指南……」

由於米其林集團總公司不滿商標侵權，故向武漢市中級人民法院提起訴訟，表示上海米芝蓮已侵犯到商標專用權行為，以及存在不正當競爭，要求停止侵害、賠償損失。一審宣判結果，要求上海米芝蓮停止一切商標侵害行為，並賠償米其林集團經濟損失費新台幣4289萬元。

雖然上海米芝蓮上訴至湖北高院，指出「米芝蓮」是「MICHELIN」的粵語音譯，在中國大陸並未被大眾知曉，不存在誤認的情況，但不被法院買單，二審判決駁回上訴，仍維持原判。