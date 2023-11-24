快訊

獨／迫不及待品嘗懷念台灣味 林青霞又在這家擔仔麵出現

明年1到3月旅行團參考價出爐 北海道農曆春節5天團費逾10萬

明北台灣偏涼有雨…下周東北季風影響時間曝 各地低溫恐下探1字頭

米其林怒告！陸奶茶「米芝蓮」偷蹭粵語商標 判賠4289萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
上海米芝蓮因侵害米其林集團的商標專用權，遭到提告。圖／擷自「微博」
上海米芝蓮因侵害米其林集團的商標專用權，遭到提告。圖／擷自「微博

中國大陸知名奶茶店「米芝蓮」共有500多間分店，先前遭米其林集團總公司以涉嫌商標權、不正當競爭提告。日前武漢知識產權審判庭二審結果出爐，上海米芝蓮公司除了必須停止經營活動使用「米芝蓮」，也不得將其作為企業字號，亦須賠償米其林集團經濟損失人民幣1000萬元（約新台幣4289萬元）。

根據《湖北日報》報導，1980年代，法國米其林公司已在中國大陸註冊「MICHELIN」及「米其林」商標，而「米芝蓮」為「MICHELIN」的粵語音譯，因此在1990年及2009年，米其林集團先後於香港註冊多件「MICHELIN」、「米芝蓮」的商標。

2013年，第一間米芝蓮奶茶開設於上海，隔年上海米芝蓮餐飲管理有限公司成立。然而，在未獲取商標使用權的情況下，上海米芝蓮開始對外招募加盟，並對外聲稱總店數達500家。除此之外，根據上海米芝蓮公眾號的宣傳文案，多次刻意將自己與米其林「掛勾」，例如：「我的名字叫『米芝蓮』。在香港話裡『米芝蓮』就是『米其林』的意思，是全球最頂級的那個餐廳指南……」

由於米其林集團總公司不滿商標侵權，故向武漢市中級人民法院提起訴訟，表示上海米芝蓮已侵犯到商標專用權行為，以及存在不正當競爭，要求停止侵害、賠償損失。一審宣判結果，要求上海米芝蓮停止一切商標侵害行為，並賠償米其林集團經濟損失費新台幣4289萬元。

雖然上海米芝蓮上訴至湖北高院，指出「米芝蓮」是「MICHELIN」的粵語音譯，在中國大陸並未被大眾知曉，不存在誤認的情況，但不被法院買單，二審判決駁回上訴，仍維持原判。

米其林 上海 奶茶

延伸閱讀

侯柯郭會談15點懶人包曝光！PTT鄉民：朱爆氣成最後高潮

侯友宜念簡訊成藍白會談名場面 網笑：拆穿柯文哲國王的新衣

藍白會談破局最大贏家是賴「做夢都在笑？」 網曝：君悅才是漁翁得利

42歲男雙手反綁陳屍衣櫃超過1個月 前幾天仍與家人手機聯繫

相關新聞

中信集團董事長朱鶴新接替潘功勝 出任外匯局黨組書記

大陸國家外匯管理局24日在官方網站發布消息，大陸國有金融集團中信集團董事長朱鶴新接替潘功勝，出任國家外匯管理局黨組書記。...

馬雲斥資千萬成立「馬家廚房」 進攻陸兆級預製菜產業

阿里巴巴創辦人馬雲退休後，積極投身教育和農業，其投資動向亦備受關注。近日有大陸媒體發現，由馬雲持股99.9%的杭州大井頭...

米其林怒告！陸奶茶「米芝蓮」偷蹭粵語商標 判賠4289萬元

中國大陸知名奶茶店「米芝蓮」共有500多間分店，先前遭米其林集團總公司以涉嫌商標權、不正當競爭提告。日前武漢知識產權審判庭二審結果出爐，上海米芝蓮公司除了必須停止經營活動使用「米芝蓮」，也不得將其作為企業字號，亦須賠償米其林集團經濟損失人民幣1000萬元（約新台幣4289萬元）。

中植爆雷 「資不抵債」4200億 公開信向投資人致歉

中國大型資產管理企業中植集團旗下中融信託爆出逾期兌付後，該集團近日發出「致歉信」給投資者，並在信中承認「資不抵債」，存在...

字節跳動若上市… 張一鳴將打敗馬斯克 成世界首富

字節跳動創辦人張一鳴以2450億元（人民幣，下同，約344.4億美元）財富位列中國富豪榜第五，但一旦字節跳動整體上市，張...

降溫？連增9年考研人數首降 媒體：比以往理性

碩士學歷不再吃香？考研降溫？界面新聞報導，教育部最新統計，2024年中國全國碩士研究生招生考試報名人數為438萬，年減8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。