中烏發布聯合聲明 烏拉圭重申台灣是中國不可分割領土

烏拉圭總統拉卡耶今天將結束為期5天的對華國是訪問行程，而大陸新華社也於凌晨刊登了《中華人民共和國和烏拉圭東岸共和國關於建立全面戰略夥伴關係的聯合聲明》，聲明中除載明中烏雙邊關係提升為「全面戰略夥伴關係」，將在共建一帶一路框架下，發揮烏拉圭作為南大西洋物流樞紐的區位優勢，強化兩個地區間產業鏈，促進貿易和服務供給。 烏方重申技術中立原則，將歡迎中國企業參與烏5G網路建設。

聲明也對台灣及涉港問題進行著墨，烏拉圭重申恪守一個中國原則，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，臺灣是中國領土不可分割的一部分，支持中國政府為實現國家統一所作努力。 烏方重申支援中方在涉港等核心利益問題上的正當立場，支援中方維護國家主權安全的努力。

雙方同意推動落實拉卡耶這次訪期間簽署的《中華人民共和國政府與烏拉圭東岸共和國政府關於共同推進一帶一路建設的合作規劃》，在共建「一帶一路」框架內，共同推進能源、食品、工業、水利、礦業、稅務、海運、港口、物流、產業投資、 資訊通信、數字經濟、深水漁港、鐵路基礎設施、建立聯合研發實驗室等領域合作。

聲明中指出，中方歡迎烏拉圭成為「亞洲基礎設施投資銀行」的非亞洲成員和拉美首個加入「新開發銀行」（俗稱金磚銀行）的非金磚成員國家，支援烏方同新開發銀行加強溝通，早日完成加入程式、成為正式成員。

不過，聲明中並未提及烏拉圭加入「金磚國家」的任何動向。有鑑於今年八月在南非約翰尼斯堡舉行的金磚峰會，阿根廷成為六個新加入金磚國家的新會員，但剛當選的阿根廷新總統米雷伊的準外長卻表明不會加入金磚立場，此刻訪中的烏拉圭是否將成取代阿根廷成為另一個南美洲的金磚成員，受到關注。但這一聲明中，烏拉圭並未提出加入意願，而中方也未提及協助加入的可能。

在國防領域，雙方同意繼續推動落實近期簽署的合作協定，繼續深化傳統領域合作，加強兩軍高層互訪和人員交流; 強調聯合國維和行動至關重要，應在維和行動中相互支援。

聲明指出，雙方祝賀中烏自貿協定聯合可行性研究順利完成，注意到可行性研究的結論，重申將致力於推動自貿夥伴關係建設。 同時，雙方願推動中國-南方共同市場自貿對話。

雙方一致認為，中烏在許多國際和地區問題上擁有廣泛共同利益。 雙方重申堅定支援以聯合國為核心的國際體系、以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，強調自由貿易、環境保護和南南合作至關重要。 中烏同為發展中國家，雙方願加強合作，共同維護發展中國家合法權益。 雙方重申在多邊機構中保持密切協調，並繼續相互支持至關重要。