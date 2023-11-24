陸加快建立碳足跡標準

中國大陸正加快建立產品碳足跡管理體系。根據官方22日給出的時間表，到2030年，官方將發布200個左右重點產品碳足跡核算規則和標準。

中新社報導，大陸國家發改委等部門聯合印發的《關於加快建立產品碳足跡管理體系的意見》當天公布。文件部署了五方面重點工作，構建起產品碳足跡管理體系總體框架。

一是制定產品碳足跡核算規則標準。加快制定產品碳足跡核算基礎通用官方標準，明確核算邊界、核算方法、數據質量要求和溯源性要求等。組織有關行業協會、龍頭企業、科研院所等制定重點產品碳足跡核算規則標準。

二是建設碳足跡背景數據庫。行業主管部門可根據工作需要建立行業碳足跡背景數據庫，為企業開展產品碳足跡核算提供公共服務。

三是建立產品碳標識認證制度。官方建立統一規範的產品碳標識認證制度，研究制定產品碳標識認證管理辦法。鼓勵企業按市場化原則自願開展產品碳足跡認證。

四是豐富產品碳足跡應用場景。充分發揮碳足跡管理對企業綠色低碳轉型的促進作用，幫助企業查找生產和流通中的碳排放管理薄弱環節，挖掘節能降碳潛力。鼓勵消費者購買和使用碳足跡較低的產品。

五是推動碳足跡國際銜接互認。加強國際碳足跡方法學研究，充分發揮雙多邊對話機制作用，加強與國際相關的溝通對接，推動與主要貿易夥伴在碳足跡核算規則和認證結果方面銜接互認。

大陸國家發改委表示，此舉有利於推動產業升級，助力企業節能降碳；有利於促進綠色消費，擴大低碳產品供給；也有利於妥善應對貿易壁壘，提升大陸外貿產品競爭力。