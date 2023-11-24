安徽民企營收百強 門檻逾60億元
安徽省工商業聯合會、安徽省經濟和信息化廳、安徽省市場監督管理局22日公布2023安徽省民營企業百強榜單。 榜單顯示，2023年安徽省民營企業營業收入百強（簡稱營收百強）入圍門檻由上年的55.30億元（人民幣，下同）增長至60.55億元，增長9.49%。
中新社報導，近三年安徽民企營收百強入圍門檻分別跨越40億元、50億元、60億元。創新能力不斷增強，製造業發展強勁。
2023年，營收百強營收總額為1兆5432.44億元，較上年增加492.76億元，增長3.30%。53家企業營收總額超過100億元。聯寶（合肥）電子科技有限公司、通威太陽能（合肥）有限公司、六安鋼鐵控股集團有限公司營收總額分別以1651.08億元、538.12億元和489.03億元位居前三位。
數據分析顯示，營收百強主要分布在28個行業，其中，電氣機械和器材製造業，計算機、通信和其他電子設備製造業，黑色金屬冶煉與壓延加工業分別以3239.82億元、1976.77億元、963.69億元，位居行業收入前三位。
在創新能力提升方面，營收百強擁有研發人員4.83萬人，營收百強研發投入為306.33億元，較上年增加60.55億元，增長17.02%。科大訊飛股份有限公司、聯寶（合肥）電子科技有限公司、國軒高科股份有限公司研發投入位居前三位。
同時，製造業綜合百強營收總額1兆1525.36億元，較上年增加720.75億元，增長6.67%。製造業綜合百強分布在23個製造業大類。
在穩就業方面，營收百強吸納就業員工總數53.59萬人。
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