人行：支持民營房企發債融資

大陸房地產市場持續低迷，為支持房地產企業透過資本市場合理股權融資。11月21日，中國人民銀行（陸央行）上海總部等五部門表示，要求金融機構要落實好房地產「金融16條」，滿足不同所有權房地產企業合理融資需求。對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸，並續用好「第二支箭」支持民營房企發債融資，以及支持房企透過資本市場合理股權融資。

據大陸央行上海總部網站23日消息，大陸央行上海總部、金融監理總局上海監理局、上海證監局、上海市地方金融監理局、上海市科委於21日聯合召開金融機構座談會。五部門在會議上要求，要進一步優化資金供給結構，盤活存量金融資源，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數位金融「五篇大文章」。

會議提到，銀行業金融機構要落實好跨周期和逆周期調節要求，合理掌握上海地區的信貸投放節奏。證券基金期貨經營機構要結合上海實際，強化主動接合與服務支持，在擴大制度型開放等領域加強探索、先行先試。

此外，會議強調，金融機構要依照科技金融工作交流推展會要求，圍繞大陸重大科技任務和科技型中小企業兩個重點領域加大金融支持，進一步完善適應科技型企業特徵的產品服務、風險管理和組織架構體系，優化內部資金轉移定價、績效考核、盡職盡責等政策安排，協助科技型企業發展壯大。

會議要求，金融機構要落實好房地產「金融16條」，堅持「兩個毫不動搖」，並一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求。對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。繼續用好「第二支箭」支持民營房地產企業發債融資。支持房地產企業透過資本市場合理股權融資。

此外，會議指出，要求配合地方政府因城施策做好房地產調控，更能支持剛性和改善性住房需求，加強支持保障性住宅等「三大工程」建設，推動建構房地產發展新模式。

金融機構要依照市場化、法治化原則，配合地方政府穩健化解地方債務風險。