陸出口退稅提速 企業周轉減壓

開拓新市場，升級產品和技術，中國大陸外貿企業正以實際行動應對各種挑戰。在這些外貿企業的背後，大陸稅務部門通過落實稅費優惠政策、優化出口退稅服務等舉措，幫助企業降低經營成本。

中新社報導，大陸國家稅務總局近日更新了《非接觸式辦稅繳費事項清單》，233項辦稅繳費事項可在網上辦理。其中，包括出口退（免）稅企業備案資訊報告、出口退（免）稅證明開具等在內，直接包括出口字樣的達到16項。

在外貿企業雲集的長三角地區，平均每天至少有1列中歐班列從南京發出或抵達南京。南京國際貨運班列有限公司總經理王學斌介紹，稅務部門積極落實稅收優惠政策，紅利直達企業。今年以來公司已享受跨境服務免稅300餘萬元（人民幣，下同）。

「中歐班列為出口貨物提供了良好的運輸條件，公司今年1-9月份出口額近10億元，同比增長27%。」創維電器股份有限公司財務負責人劉紅明表示，及時到帳的出口退稅款增添了底氣，到目前為止，公司今年共計享受1.2億元的出口退稅，不僅減輕了資金周轉壓力，也為技術革新提供了有力支持。

創維電器只是眾多享受出口退稅的企業之一。大陸財政部公布的數據顯示，今年1到10月大陸全國出口退稅1兆5425億元。

企業拿到出口退稅款的效率，也比以往大幅提高。信用好的一類、二類出口企業辦理正常出口退稅的平均時間已提速至3個工作日內。辦稅時間壓縮，企業資金活水回流加速。

上海一家出口企業的財務負責人李磊表示，出口退稅產生的現金流對公司運作至關重要，讓公司在擴大生產、創新研發上有了更充足的資金保障，直接增強了發展的底氣。上半年，李磊所在的公司出口額同比增長12%。

類似的故事，也在湖南上演。「實行退稅無紙化申報後，退稅款到帳時間進一步縮短。」湖南郴州糧油機械有限公司總經理何健介紹，以往企業在出口產品時，出口退稅和報關手續較為繁雜，現在只需通過網上填報資料，即可完成退稅申報，「足不出戶，退稅到帳」。截至目前，該公司已辦理出口退（免）稅合計304萬元。

「出口退稅辦理越來越便捷，每月都有提醒，走電子申報程序，6筆退稅款都是2天左右到帳，直接增加了企業的現金流，讓我們有更充足的資金改進新產品工藝，促進產品外銷行情向好。」湖南奇秀科技有限公司財務負責人李守來說。