業內人士：成熟製程將在2024年Q2以後逐步復甦
集微網消息，業內人士分析表示，整體半導體庫存修正超過一年，2023年底大部分IC庫存可回到正常水準。2024年預期成熟製程復甦約在第二季度以後逐步浮現。
近日研究機構IDC調高了對於全球半導體市場的展望，認為2024年會加速恢復增長。預計2023年全球半導體行業收入為5265億美元，高於此前5188億美元的預測，此外IDC還將2024年的收入預期從6259億美元上調至6328億美元，增長20.2%。
機構認為，從需求的角度看，美國市場將保持靭性，中國市場將在2024年下半年開始復甦。隨著個人電腦、智能手機兩個最大市場庫存的調整，半導體行業增長的能見度會提高。電氣化將在未來十年繼續推動半導體的增長，預計汽車、工業領域的晶片庫存水平將在2024年下半年恢復至正常水平。2024至2026年，新技術和大型旗艦產品的推出，將推動各細分市場中半導體的價值，包括AI PC、端側人工智能手機這樣的產品。此外，未來DRAM等存儲晶片的容量需求也將保持增長。
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