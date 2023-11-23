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受美出口管制影響…英國這AI晶片商將裁減陸員工 退出大陸市場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
英國人工智慧（AI）晶片新創公司Graphcore，決定將裁減大部分大陸員工，並停止在大陸銷售。圖為晶片示意圖。本報資料照片
英國人工智慧（AI）晶片新創公司Graphcore，決定將裁減大部分大陸員工，並停止在大陸銷售。圖為晶片示意圖。本報資料照片

受美出口管制影響，英國人工智慧（AI）晶片新創公司Graphcore，決定將裁減大部分大陸員工，並停止在大陸銷售。這對曾被譽為輝達潛在競爭對手的Graphcore來說，又是一大挫折。

彭博報導，Graphcore確認了停止在大陸銷售的決定，理由是近期美國公布的出口管制新規限制了公司向大陸的技術銷售。

Graphcore 發言人在電子郵件中表示，「很遺憾，這代表將大幅縮減在大陸業務。」但該公司拒絕透露受影響的員工人數。

在此之前，Graphcore CEO圖恩（Nigel Toon）曾把大陸視為潛在成長市場，尤其是輝達被限制向大陸銷售產品之後。今年10月，圖恩在倫敦舉行的彭博科技大會上表示，來自大陸的銷售額可能佔公司業務的「20%至25%」。

美國商務部在今年10月，升級對大陸的半導體出口管制措施，禁止向大陸出口AI晶片和製造設備。

Graphcore成立於2016年，專門設計支持AI軟體的半導體。為了尋找輝達的替代產品，投資人紛紛向這家新創公司投入資金。2020年，Graphcore成功募資2.22億美元，使該公司成為英國最有前途的科技新創公司。

但該公司最新提交的文件顯示，2022年營收下降46%，虧損擴大11%，至2.046億美元。同年10月，Graphcore揭露需要籌募資金以維持營運。在那之後，Graphcore再未宣布任何融資消息。

半導體 美國 英國 晶片

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