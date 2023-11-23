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陸生納保拍板「明年2月實施」 陸委會：對健保財務有挹注

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委詹志宏23日強調，陸生納保對健保財務有挹注。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委詹志宏23日強調，陸生納保對健保財務有挹注。（記者廖士鋒／攝影）

陸生納入健保23日在行政院院會拍板定案，陸委會表示，未來所有來自境外的學生，都會一視同仁，並強調陸生納保的支出約是所繳保費的七成，對健保財務將有所挹注。

陸委會23日指出，看到有媒體報導，曾有陸生表示，現行參加的商業保險現行參加商業的醫療保險，花費比未來參加全民健保更節省一點錢，「事實上，全民健保本質上就是保險的概念，沒有必要從平常就醫的機會或次數來計算保費的多寡」；陸委會強調，重要的是，全民健保照顧的範圍是陸生現在投保的商業醫療保險所遠遠不能比，特別是不幸遇到重大傷病時，全民健保是非常重要的照護依據。

陸委會特別指出，根據主管機關估算，陸生與其他來自境外的學生同屬年輕族群，一般情形下所需的醫療支出，應該會少於所繳的保費，其支出大約是所繳保費的七成，「所以實際上應該是對健保財務有所挹注的」。

23日下午在記者會上，就未來如果大陸開放陸生學位生來台，納保是否有擴充規劃，以及未來是否會推廣到研修生的部分，陸委會副主委詹志宏向本報記者回應指，稍後具體規畫與安排，衛福部將會公布，他強調，財務上估算收支沒問題，總數來說，支出佔收入七成左右，這是平均數，「所以這個部分疑慮不大」。

詹志宏表示，兩岸的交流都要有一些法律依據，陸生納保主管機關規畫就是依照大陸地區人民進入台灣地區從事教育許可辦法，裡面規定是學位生，「研修生目前沒在規畫範圍內」。

根據陸委會官網資訊，2023年陸生來台研修生數量截至9月為2,349人，學位生的新生註冊人數為378、舊生為2,127人，合計為4,476人。不過陸生來台向來以研修生為大宗，2011年迄今，研修生已超過20.7萬人，學位生僅為20,565人。

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