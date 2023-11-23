環時：澳洲龍蝦、葡萄酒或將恢復輸陸

澳洲新政府上任後與北京改善關係跡象明顯，澳洲總理艾班尼斯11月初甫結束對大陸的訪問，而最新消息顯示，大陸或將恢復自澳洲進口龍蝦、葡萄酒。

中共官媒環球時報英文版22日援引業內人士說法指，在10月澳洲恢復對大陸的大麥出口之後，澳洲對大陸的更多出口（例如龍蝦和葡萄酒）可能會恢復。

報導指出，中國水產流通與加工協會一位成員表示：「澳洲龍蝦進口的恢復可能很快就會發生，可能是在今年年底，因為相關工作已經在進行中」，他還提到，「澳洲龍蝦進口的恢復將有助於穩定市場價格，為消費者提供更多選擇」。

環時也引述中國肉類協會統計指出，1到9月大陸從澳洲進口牛肉16.9萬噸，年增26.5%，澳洲已成為第三大牛肉進口來源。大陸市場監管局相關人士，這一成長反映出雙邊經貿關係持續改善、市場信心恢復等多重因素。

此前大陸海關總署19日公布的統計顯示，10月份大陸自澳洲進口大麥達31.37萬噸，價值8,840萬美元。這是大陸對澳洲大麥徵收反傾銷和反補貼關稅三年多以來的第一批進口產品。

華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘認為，在明年4、5月之前，透過兩國積極參與談判並尋求妥善解決方案，包括澳洲葡萄酒在內的懸而未決的貿易問題將得到解決。

根據大陸外交部官網介紹，2022年大陸與澳洲貿易總額為2,209億美元，同比下降3.9%。其中大陸對澳出口788億美元，同比增長19.0%，澳洲對大陸出口1,421億美元，同比下降13.1%。大陸對澳洲主要出口機電產品、電腦、服裝、紡織品、鞋、箱包、玩具等；從澳主要進口鐵礦石、煤、氧化鋁、銅礦石、羊毛和大麥等。

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