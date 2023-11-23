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習近平：中國積極對接高標準國際經貿規則

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家主席習近平表示，中國積極對接高標準國際經貿規則。（美聯社）
大陸國家主席習近平表示，中國積極對接高標準國際經貿規則。（美聯社）

11月23日，大陸國家主席習近平向第二屆全球數位貿易博覽會致賀信。新華社報導，第二屆全球數位貿易博覽會在浙江省杭州市開幕，大陸國家主席習近平向博覽會致賀信指出，全球數位貿易蓬勃發展，成為國際貿易的新亮點。中國積極對接高標準國際經貿規則，建立健全數位貿易治理體系。

習近平指出，當前，全球數位貿易蓬勃發展，成為國際貿易的新亮點。近年來，促進數位貿易改革創新發展，不斷以中國新發展為世界提供新機遇。希望各方充分利用全球數位貿易博覽會平台，共商合作、共促發展、共享成果，攜手將數位貿易打造成為共同發展的新引擎，為世界經濟增長注入新動能。

第二屆全球數位貿易博覽會當日在浙江省杭州市開幕，主題為「數位貿易　商通全球」，由浙江省人民政府和商務部共同主辦。

習近平

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