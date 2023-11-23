救房市 傳陸擬50家「房企融資白名單」

市場持續低迷導致大陸房地產開發商資金吃緊，難以達成當局「保交樓」的政策要求。為此，傳出大陸金融監理部門正在研擬一份涵蓋五十家大型房地產企業的「白名單」，名單內的企業將獲得信貸、債券和股權融資等多方面支持，但已爆出財務地雷的房企是否納入引發歧見。

大陸央行、金融監管總局、證監會十七日同十數家銀行召開座談會，要求「一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求」，以落實十月底中共中央金融工作會議要求。但現實情況是，因銀行規避風險，房企到位資金增速持續負成長，「融資難」讓房產開發延期、停滯的僵局雪上加霜。

據大陸住建部旗下中國房地產報報導，白名單是央行作為主要指導窗口，由金融機構自行確立，名單涵蓋國有及民營房企，包括萬科、龍湖、新城控股、旭輝等都入列，可能在明年推進實施，為房企融資提供支持。

廿一日消息一出，陸港地產股全面大漲。

有消息稱，白名單初步按照銷售榜前五十強進行篩選，但爆雷、出險房企如碧桂園是否納入引發廣泛討論。廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉直言，銀行過去基於普遍風險擔憂，對有風險的企業一律不給貸款甚至抽貸，任由此發展下去，恐爆發系統性金融風險。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，資金狀況與財務狀況穩健與否應是前提要求。有一定風險的房企若化債有成、企業治理結構優質、債務風險開始縮減為流動性風險，或許不會完全被排斥。

一名房產觀察人士因此認為，白名單的建立或能成為風險爆發到穩定的轉折點。不過，華爾街日報引述瑞穗銀行財資部門主管維拉森分析稱，白名單或許仍遠不能扭轉大陸房地產業困境。官方的支持有助於房地產企業停工項目的完工，但也會影響其重組和恢復能力。

大陸住建部今年八月曾表示，「保交樓」推進一年多來已交付逾一六五萬套住房，但未說明還有多少套房未完工。野村中國首席經濟學家陸挺預估，大陸全國目前約有二千萬套延遲交付的預售屋，完成建設還需四千四百多億美元資金，他認為北京當局最終將不得不填補這一資金缺口。

上海第一財經指出，商業地產因現金流穩定曾被房企視為金雞母，但面對當前資金壓力，房企出售商業資產的情況明顯增多。據統計，十月，大陸卅二城大宗商業資產掛牌總價約人民幣一點九二兆元，較前一個月大增百分之廿五。