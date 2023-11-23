日企憂陸經濟 僅2成7擬擴大業務

日本一項調查顯示，因憂慮中國經濟復甦力度不足，加上市場競爭激烈以及地緣政治局勢緊張等影響，計畫擴大在華業務的日本企業數量持續下滑，跌至不足三成的歷史新低。

日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＺＯ）今年八月與九月間，向日本企業發出每年一度的問卷調查，收到七千六百家企業回應。結果顯示，七百一十家在中國有業務的日本企業中，有百分之廿七點七表示期待在未來一兩年內擴大在中國的業務；二○二二年則有百分之卅三點四的日企計畫拓展在華業務，二○二一年有百分之四十點九。

據路透報導，卅一家受訪日企表示，因經濟前景不明朗和市場疲軟，才決定收縮經營規模。另有十五家企業指出，日本汽車在中國大陸銷售成績不佳，需要面對大陸國產汽車和電動汽車品牌競爭力提升的挑戰，以及激烈的價格競爭。

另有七家日企談及日中地緣政治風險，指兩國在東海領土主權、台灣問題以及福島核汙水排海等問題上爭議不斷，且雙邊關係持續惡化，引起企業界的高度擔憂。

日本放送協會（ＮＨＫ）引述日本貿易振興機構理事長佐佐木伸彥指出，整體而言，中國經濟顯然在走緩，但中國仍然是許多日本企業極為重要的市場。他認為，雖然很多企業看不到中國經濟增長的前景，但還是會試圖維持它們在這個重要市場中的存在。

另據美國之音報導，中國大陸是日本最大的貿易夥伴，也曾是日本企業趨之若鶩的大市場，如今連日本公司都不願擴大在中國的業務，足見兩國政治外交關係惡化對經貿關係的衝擊和影響。

路透引述日本官員的話指出，大陸早前以間諜罪嫌正式逮捕日本製藥企業安斯泰來一名日籍高層，更讓日本在華企業及其員工脊背發涼、心有餘悸。