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應對脫鉤斷鏈 北京辦首屆「鏈博會」

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中國貿促會22日在北京舉行首屆中國國際供應鏈促進博覽會籌備情況新聞發佈會。（券商中國）
中國貿促會22日在北京舉行首屆中國國際供應鏈促進博覽會籌備情況新聞發佈會。（券商中國）

面對美國的科技封鎖與經濟制裁，北京當局不斷強調反對「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」，如今更以具體行動力推「開放型世界經濟體」，宣布將於本月廿八日至十二月二日舉辦首屆「中國國際供應鏈促進博覽會」（簡稱「鏈博會」）。主辦單位表示，首屆鏈博會美國企業參展家數遠超預期，占所有境外參展商的百分之廿。

大陸國家主席習近平上周與美國總統拜登會談時提出，美方在出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的舉措，嚴重損害中方正當利益。習近平除要求美國取消對大陸的單邊制裁，隨後在ＡＰＥＣ領導人非正式會議上也呼籲亞太各國，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

中國貿促會廿一日舉行記者會說明首屆鏈博會籌備情況。貿促會副會長張少剛稱，這是全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，體現大陸致力於「維護產業鏈供應鏈穩定暢通」的「大國擔當」。

首屆鏈博會設有「五大鏈條」和供應鏈服務展區，涵蓋智慧汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數位科技鏈、健康生活鏈等，共有五百一十五家中外企業和機構參展，其中來自國外的參展商占比達百分之廿六。

張少剛表示，一周前，中國貿促會會長任鴻斌率領近八十家中國企業代表赴舊金山參加ＡＰＥＣ工商領導人峰會，深切感受到產業鏈供應鏈正在成為國際社會高度關注議題。在今年ＡＰＥＣ工商領導人峰會上，百分之九十的發言嘉賓均提及相關問題。

他指出，首屆鏈博會美國企業參展數量遠超預期，包括：英特爾、惠普、高通、蘋果、亞馬遜、埃克森美孚、聯邦快遞、特斯拉、通用醫療、霍尼韋爾等跨國公司都將派高級代表參會。

張少剛表示，大陸衷心地期望美國企業能夠深度參展、參會，在實現自身發展的同時積極推動中美關係，實現健康、穩定、長遠的發展。

此外，大陸工信部前部長苗圩廿二日在北京出席一場論壇時提到，近年來美國將大陸視為頭號戰略競爭對手，聯合盟友針對大陸先進製造業遏制打壓，而突發的新冠疫情也造成全球供應鏈大範圍梗阻。在多重因素的疊加下，全球供應鏈日趨呈現出「區域化、當地語系化、短鏈化」趨勢。

但他認為，產業鏈演變始終會遵循「靠近產地」、「靠近市場」來布局，「這是經濟發展的客觀規律和歷史大趨勢，不會以某些國家、某些人的主觀意志為轉移」。苗圩強調，大陸擁有超大規模的單一市場，加上門類齊全的製造業體系，在全球產業鏈中的重要地位不會輕易被撼動。

美國 北京

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