鼓勵陷入困境的中年人？陸學者：46歲，人生幸福剛開始

這幾年，大陸網上充斥著「人到中年，真的好難」之類的文章，而隨著疫後失業率升高，早前更傳出大陸一、二線城市湧現一批「在星巴克假裝上班的中年人」。不過，中歐國際工商學院管理學教授趙浩指出，「研究發現：46歲，人生幸福才剛剛開始！」

趙浩在上海第一財經發表的這篇文章稱，《經濟學人》2010年就曾發表過一篇名為「生命的U形彎曲」的文章，描述人們在中年之後會變得更加幸福這個普遍現象。

文章引用多個社會調查，論述人從青年時期到中年，幸福感是逐漸惡化的，這種損失會延續到被普遍稱為「中年危機」的低谷。然而，中年之後，他們會贏得一件寶貴的東西：幸福。

作者說，即使去掉手頭現金、就業狀況和子女數量的影響，U形彎曲依然存在。全球各國人口平均算起來，美好人生從46歲才開始。

趙浩表示，從心理學角度看，年齡會給人帶來四類影響。第一類是損失，從青年到中年，人會失去一些寶貴的東西，如體能、外貌、冒險精神，還有流體智力（例如速記能力），這些當然會讓人產生焦慮。

第二類影響是成長，成長和後面兩類影響都可以在一定程度上抵消損失機制的負面影響。人成熟後會收獲珍貴的晶體智力（比如閱歷和智慧），有助於我們更好地處理問題和挑戰，也讓我們更加珍惜生活和事業中的美好時刻。

第三類是重組，我們會對生活目標重新排序。因為老年人知道自己離死亡越來越近，所以會更好地活在當下。他們也不再較勁和他人爭個輸贏，而更多通過幫助和給予來收獲他人的感激和尊重。

第四類是轉換，中老年人嘗盡人生百味後，心態和情緒會有重大調整。他們自我調控情緒的能力會增強，情緒變得穩定，很少大喜大悲。即使面對重大打擊，也能淡然處之，而不會深陷憤怒或者悲傷而無法自拔。

趙浩認為，這些收獲都有利於年長創業者保持心理健康。他並舉例稱，過去兩年，大陸教培行業普遍倒閉跑路，俞敏洪卻能穩妥關停新東方的中小學生教培主業，捐贈桌椅，再次創業做好直播帶貨業務。同樣的逆境，他能打出一手好牌，就能看出一個年長創業者的人生智慧和情緒穩定性。

趙浩說，「生命並不是從陽光明媚的高地向死亡之谷的漫長緩慢衰退。相反，它是一個U形彎道。在40多歲的時候，你才走過人生旅途的一半」；「上點歲數的人更容易體驗到幸福，而中歐很多學員年齡在40-50歲之間，應該對這一前景感到鼓舞，因為人生最難的時刻，很可能已經，或者即將熬過來了，別放棄。」