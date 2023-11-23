長春光機所 研發無人機亮眼

由中國科學院長春光機所自主研發製造的雙飛翼垂直起降固定翼無人機，在第二十五屆中國國際高新技術成果交易會亮相後火爆出圈。該項目科研團隊負責人白越21日在長春介紹，整個研發過程歷時15年，可謂十年磨一劍，如今訂單激增，正加快量產。

白越2009年開始自主研發無人機。據他介紹，跑道就像是拴住飛機的繩子，極大地限制了其使用上的便利性，垂直起降完美解決了這個問題，而且，對比常規的固定翼飛機，該無人機占地面積更小，對比多旋翼飛機，它的續航能力更強。

近年來，大陸東北老工業基地吉林一直在為振興發展尋找新動能，在無人機產業快速發展的背景下，吉林也在積極布局，並發布了多項扶持政策。2021年，白越率隊成立了長春長光博翔無人機有限公司，從事無人機整機研發和生產製造。

這個「爆款無人機」誕生在吉林並非偶然。該省不僅擁有以中國科學院長春光機所、吉林大學等為代表的一大批科研院所及大學，還建設了航天科技博覽園、無人機產業園等產業平台。截至2020年，吉林有130多家本土無人機企業。

目前，大陸無人機產業發展成規模成體系的有廣東深圳、四川成都及京津冀地區，但整體上大陸無人機市場仍處於起步階段，吉林具備先天條件，也有後發優勢，未來非常有可能成為大陸無人機產業發展的第四極。