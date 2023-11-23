廣東發展工程 進度逾9成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣東省十四屆人大常委會第六次會議21日在廣州開幕，廣東省政府提交會議審議的一份報告顯示，2023年廣東安排「百縣千鎮萬村高質量發展工程」省級資金達到1475億元（人民幣，下同），截至目前省級下達進度已超過九成。 　　

中新社報導，其中，廣東安排86億元聚焦支持縣域產業發展，安排205億元支持鄉鎮聯城帶村，安排312億元支持建設宜居宜業和美鄉村，安排637億元支持城鄉一體化發展。 　　

報告稱，廣東優先統籌專項債券用於「百千萬工程」。積極向北京中央爭取新增專項債券額度，目前大陸財政部已下達廣東省（包括廣東地區和實行財政計劃單列的深圳市）2023年新增專項債券額度4633億元，其中廣東地區3995億元，近八成落實到百千萬工程相關項目。 　　

據介紹，廣東實施百千萬工程促進城鄉區域協調發展，是該省推動高質量發展的頭號工程。上述報告指出，廣東發展壯大縣域經濟，提升粵東西北地區承接珠三角產業有序轉移能力，研究實施一批激勵性政策舉措，省級層面統籌安排一定規模的專項資金和要素資源指標，包括設立總規模達240億元的廣東省粵東西北產業轉移基金，對符合條件的平台載體和重大產業轉移項目實施差異化支持。 　　

此外，廣東穩步推進鄉鎮分類創建，圍繞強化鄉鎮聯城帶村節點功能，建設100個美麗圩鎮省級示範樣板，發展壯大50個中心鎮、重點建設50個專業鎮、提昇50個鄉村旅遊重點鎮。

廣東 北京 深圳

延伸閱讀

淡江大橋遇移工逃跑、疫情 吳澤成提醒團結拚完工

殯葬園區聯外道路工程補助 嘉義藍綠立委參選人吵成一團

廣東推粵港澳統一身分認證 逾70項服務解決生活麻煩

廣東將推粵港澳居民統一身分認證

相關新聞

救房市 傳陸擬50家「房企融資白名單」

市場持續低迷導致大陸房地產開發商資金吃緊，難以達成當局「保交樓」的政策要求。為此，傳出大陸金融監理部門正在研擬一份涵蓋五...

大陸23城市取消、放鬆限地價政策

中國大陸主要城市正逐步鬆動或解除對房地產市場的限制性措施。

兩岸鄉村振興論壇 聚焦數位經濟

在第六屆海峽兩岸鄉村振興論壇舉辦期間，台胞台企齊聚浙江寧波（前洋）直播中心，實地走訪了解大陸電商直播行業發展，共同探討數...

廣東發展工程 進度逾9成

廣東省十四屆人大常委會第六次會議21日在廣州開幕，廣東省政府提交會議審議的一份報告顯示，2023年廣東安排「百縣千鎮萬村...

長春光機所 研發無人機亮眼

由中國科學院長春光機所自主研發製造的雙飛翼垂直起降固定翼無人機，在第二十五屆中國國際高新技術成果交易會亮相後火爆出圈。該...

日企憂陸經濟 僅2成7擬擴大業務

日本一項調查顯示，因憂慮中國經濟復甦力度不足，加上市場競爭激烈以及地緣政治局勢緊張等影響，計畫擴大在華業務的日本企業數量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。