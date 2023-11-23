廣東發展工程 進度逾9成

廣東省十四屆人大常委會第六次會議21日在廣州開幕，廣東省政府提交會議審議的一份報告顯示，2023年廣東安排「百縣千鎮萬村高質量發展工程」省級資金達到1475億元（人民幣，下同），截至目前省級下達進度已超過九成。

中新社報導，其中，廣東安排86億元聚焦支持縣域產業發展，安排205億元支持鄉鎮聯城帶村，安排312億元支持建設宜居宜業和美鄉村，安排637億元支持城鄉一體化發展。

報告稱，廣東優先統籌專項債券用於「百千萬工程」。積極向北京中央爭取新增專項債券額度，目前大陸財政部已下達廣東省（包括廣東地區和實行財政計劃單列的深圳市）2023年新增專項債券額度4633億元，其中廣東地區3995億元，近八成落實到百千萬工程相關項目。

據介紹，廣東實施百千萬工程促進城鄉區域協調發展，是該省推動高質量發展的頭號工程。上述報告指出，廣東發展壯大縣域經濟，提升粵東西北地區承接珠三角產業有序轉移能力，研究實施一批激勵性政策舉措，省級層面統籌安排一定規模的專項資金和要素資源指標，包括設立總規模達240億元的廣東省粵東西北產業轉移基金，對符合條件的平台載體和重大產業轉移項目實施差異化支持。

此外，廣東穩步推進鄉鎮分類創建，圍繞強化鄉鎮聯城帶村節點功能，建設100個美麗圩鎮省級示範樣板，發展壯大50個中心鎮、重點建設50個專業鎮、提昇50個鄉村旅遊重點鎮。